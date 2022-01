Actrița Megan Fox a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă VIDEO

Actriţa Megan Fox şi rapperul Machine Gun Kelly, care au o relaţie de un an şi jumătate, au anunţat că s-au logodit.

Megan Fox i-a cerut divorţul actorului Brian Austin Green la scurt timp după ce a apărut în public cu noul iubit, rapperul Machine Gun Kelly (pe numele real Colson Baker), la gala American Music Awards din 2020.

Fox şi Kelly au anunţat miercuri, pe conturile de Instagram, că s-au logodit.

„După un an şi jumătate în care am trecut împreună prin iad şi am râs mai mult decât îmi puteam imagina că e posibil, m-a cerut în căsătorie”, a scris Fox, care a precizat şi că răspunsul ei a fost „da”.

El a publicat imagini cu inelul de logodnă care conţine un smarald şi un diamant.

