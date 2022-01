Rusul Daniil Medvedev a avut o reacție categorică după finala pierdută în fața lui Rafael Nadal la Melbourne.

Chiar dacă nu a nominalizat direct publicul australian, e clar că Medvedev n-a fost încântat de faptul că toată lumea l-a susțiut pe Nadal.

Medvedev a început conferința de presă cu o serie de amintiri emoționante.

"Și să vă spun povestea unui copil mic care a visat să facă lucruri mari în tenis. Am luat prima rachetă în mână când aveam șase ani – ce repede trece timpul! Când aveam 12 ani, mă antrenam, jucam niște turnee acasă, mă uitam bineînțeles la Grand Slam-uri la televizor, unde jucau marii jucători susținuți de fani. Visam să fiu acolo".

Medvedev a început să viseze la marile competiții după un turneu în Turcia. "Cred că se numea Festivalul Olimpic al Tineretului. A fost frumos, am avut jucat pe un teren central. A fost în Turcia. Aș spune că au fost poate o mie de oameni, două mii în tribune. A fost foarte tare, uimitor să fiu acolo. Au fost momentele în care am visat și mai mult; și mai departe. Și visul fiecărui junior este să joace în Grand Slam de juniori. Acolo poți să-i vezi pe profesioniști, să fii aproape de ei. La US Open chiar mănânci la restaurant cu ei. Sunt momente grozave, în care îți spui: Uau, vreau să fiu acolo în acest Grand Slam jucând împotriva celor mai buni din lume!".

Dar Medvedev nu vrea să mai câștige vreun concurs de popularitate.

„Dar există câteva momente în cariera mea – câteva înfrângeri dureroase – după care acest copil n-a mai fost sigur că ar trebui să continue să viseze la aceste lucruri mari. (…) Momente în care puștiul acesta a încetat să mai viseze. Iar astăzi a fost unul dintre ele. Nu am de gând să spun de ce.

Însă de acum încolo o să joc doar pentru mine, pentru familia mea, pentru a-mi sprijini familia, pentru oamenii care au încredere în mine, bineînțeles pentru toți rușii – pentru că simt mult sprijin acolo. Dacă există un turneu pe terenuri rapide la Moscova, înainte de Roland Garros sau Wimbledon, o să merg acolo, cu riscul să ratez Wimbledon sau Roland Garros sau orice altceva. Puștiul a încetat să mai viseze. Copilul va juca de-acum pentru el Asta e. Asta e povestea mea. Mulțumesc că ați ascultat-o", a spus Medvedev, citat de treizecizero.ro.