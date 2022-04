Explicație hilară oferită de Danil Medvedev, după ce a fost eliminat de la Miami

Danil Medvedev a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului de la Miami, unde a pierdut la polonezul Hubert Hurkacz.

Rusul, numărul 2 ATP, a ratat astfel șansa de a urca pe primul loc mondial, dar și de a lupta pentru un nou trofeu.

Întrebat la conferința de presă de ce crede că a pierdut, Medvedev a dat un răspun amuzant. El a spus că s-a simțit ca „un pește pe canapea”, acuzând crampe musculare.

A characteristically unique explanation from @DaniilMedwed on his illness in today's #MiamiOpen quarter-final... pic.twitter.com/2wif2sDdsJ— Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2022