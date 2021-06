Topul oraselor din Europa cu cel mai curat aer. Bucurestiul e in partea a doua a clasamentului, dar sta mai bine decat Timisoara si Brasov

Bucurestiul este pe locul 263 din 323 de orase europene in ceea ce priveste calitatea aerului, releva un clasament publicat joi de Agentia Europeana de Mediu. Orase din Suedia, Finlanda si Portugalia sunt pe primele locuri, avand cel mai curat aer.



"Politicile de reducere a poluarii au dus la imbunatatirea calitatii aerului in Europa de-a lungul ultimilor 30 de ani. Totusi, in unele orase europene poluarea inca prezinta riscuri pentru sanatate", potrivit unui comunicat al agentiei, care invita cititorii sa vada care a fost calitatea aerului in orasul lor in ultimii doi ani si sa o compare cu cea din alte orase din Europa.

In clasament, orasele sunt ordonate de la cele cu aerul cel mai curat, la cele mai poluate. criteriul fiind poluarea cu particule in suspensie.

Pe primele locuri in clasament se situeaza Umea (Suedia), Tampere (Finlanda), Funchal (Portugalia), Talinn (Estonia), Bergen (Norvegia), Uppsala (Suedia), Narva (Estonia), Salamanca (Spania).

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Pe ultimele pozitii sunt orasele Vicenza (Italia), Slavonsky Brod (Croatia), Cremona (Italia) si Nowy Sacz (Polonia).

Clasamentul include date si din Bucuresti, Brasov, Timisoara si Botosani.

Cel mai bine plasat este orasul Botosani, unde calitatea aerului este considerata moderata, orasul fiind plasat pe locul 223 din 323 de orase. Bucurestiul este pe locul 263 - indicatorul referitor la particulele in suspensie fiind 16,4 in conditiile in care orasul de pe prima pozitie din clasament are 3,7 - Timisoara este pe locul 267, iar Brasovul este pe locul 273, toate trei considerate cu o calitate slaba a aerului.