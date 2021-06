Sturioni prinsi in plase multifilament, eliberati de politistii de frontiera

Politistii de frontiera tulceni au depistat, in Rezervatia Delta Dunarii, peste 500 metri de plase de pescuit multifilament si au eliberat doua exemplare de sturion.



"In data 27.06.2021, pe timpul executarii unei misiuni de supraveghere in zona de competenta, echipajul unei ambarcatiuni din cadrul Grupului de Nave Sulina a observat, in zona Golfului Musura din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, mai multe plase de pescuit tip multifilament. Deoarece nu au fost identificate persoane implicate in aceasta activitate infractionala, uneltele neautorizate la pescuit au fost scoase din apa, fiind astfel descoperite doua exemplare de pastruga, specia sturion, prinse in plase", anunta Politia de Frontiera.

In urma verificarilor, s-a stabilit ca lungimea totala a setcilor este de 540 metri, iar cele doua exemplare de peste, care cantaresc in total aproximativ 5kg, erau vii, au fost eliberate.



Politistii de frontiera fac cercetari pentru "pescuit cu unelte neautorizate " si "pescuit al sturionilor pe teritoriul Romaniei, din habitatele piscicole natural, fara respectarea prevederilor legale in vigoare", plasele fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.

