Şase pui de broască ţestoasă, salvaţi și eliberaţi în natură. Mama puilor a fost călcată de o mașină VIDEO

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice Focşani fac publică povestea unei ţestoase care a fost călcată de maşină şi rănită grav, dar care a reuşit cu ultimele puteri să depună 7 ouă. Ţestoasa nu a putut fi salvată, însă din ouăle depuse au eclozat şase pui sănătoşi, care zilele trecute au fost eliberaţi în natură. "Le dorim drum bun în noua aventură", au transmis voluntarii de la ACDB Focşani după ce au eliberat broscuţele.

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice Focşani au relatat că la începutul verii, în luna iunie, cineva a găsit o ţestoasă de apă călcată de o maşină, fiind grav rănită. Persoana respectivă a decis să o salveze, iar în timpul transportului, de la Galaţi la sediul ACDB Focşani, ţestoasa rănită a depus 7 ouă.

"La începutul verii, cineva a găsit o ţestoasă călcată de maşină şi a decis să o salveze. Din păcate, ţestoasa nu a supravieţuit, dar cu ultimele puterii a depus 7 ouă. Nu am putut rămâne indiferenţi şi am decis să punem ouăle la incubator, iar în scurt timp am găsit 6 puiuţi care au eclozat. Sunt perfect sănătoşi iar acum a venit vremea să îi eliberăm în natură", a relatat Matei Dragomir, reprezentant ACDB Focşani.

Voluntarii au dus puii de broască ţestoasă în zona unei ape stătătoare, de adâncime mică, şi au eliberat în natură cei 6 pui de ţestoasă."Le dorim drum bun în noua aventură", spun ei.

Organizaţia ACDB a fost înfiinţată oficial în iulie 2003, însă membrii fondatori desfăşurau deja activităţi în domeniul conservării biodiversităţii.

În anul 2004, ACDB a înfiinţat Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, scopul fiind acela de a salva şi reabilita exemplare de faună sălbatică. În tot acest timp, pe lângă alte activităţi de ocrotire a mediului, voluntarii au salvat numeroase animale aflate în situaţii de risc.