Un fotograf a surprins in urma cu cateva zile o serie de imagini in care se vede cum o barca loveste in plin un stol de pelicani din Delta Dunarii. Imaginile postate pe Facebook de Marian Strinoiu, sunt insotite de un scurt text: "Un om fara suflet care ar trebui tras la raspundere". Acesta precizeaza ca cel care a lovit stolul, a facut-o intentionat, dar ca are si o filmare cu momentul impactului.



Unii dintre cei care au comentat pe Facebook spun ca ar fi vorba de firma Royal Cruises din Tulcea.

Multi dintre cei care au vazut pozele isi exprima indignarea in comentarii:

"Asta se intampla cand perimiti oricarui cretin sa faca excursii in Delta, dar in Romania totul este de vanzare"

"Astia ar trebui nu numai interzisi, ci amendat si condamnati!".

Altcineva spune ca incidentul nu este unic: "Am vazut si eu asa ceva anul trecut."

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a publicat un "apel pentru un comportament responsabil in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii."

Ulterior, directorul executiv al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Viorica Bisca a precizat intr-o interventie la Digi24 ca barca nu avea ce sa caute in zona:

"Sunt intr-o zona in care nu aveau voie sa fie. In rezervatia biosferei trebuie sa protejam ce avem mai de pret. Daca noi le perturbam locurile de hrana, de odihna atunci perturbam echilibrul."