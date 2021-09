Porci infectați cu pestă africană în București. Primarul Ciucu anunță ce măsuri vor fi luate

Un focar de pestă porcină africană a fost depistat în Capitală! Este anunțul făcut de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.



Edilul spune că a fost informat cu privire la existența unui focar de pestă porcină africană, în zona Giulești, spre Lacul Morii. În urma unei anchete a DSV, animalele urmează să fie eutanasiate.

Ads



"Am fost informat că în Sectorul 6 există un focar de pestă porcină. Am participat deja la o şedinţă a Comitetului Municipiului București pentru de Situații de Urgență (CMBSU) în care am discutat și am decis planul pentru eliminarea focarului.

Poliția Locală a Sectorului 6 și Direcția de Servicii Publice a Primăriei Sectorului 6 vor interveni mâine, conform planului adoptat azi, sub îndrumarea metodologică a Direcției Sanitare și Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) pentru a elimina focarul de infecție și pericolul reprezentat de către acesta.

Vă ținem la curent, revenim cu detalii", a scris Ciprian Ciucu.

Pentru această boală nu există vaccin, singura metodă de protejare a sănătății animalelor fiind respectarea condițiilor de biosecuritate.

Pesta porcină africană nu produce îmbolnăviri la oameni, însă acest virus are un impact dezastruos la nivel economic și social.