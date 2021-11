Încă o maşină care transporta ilegal deşeuri a fost confiscată în București. Câți șoferi au rămas fără automobile în ultimul an din același motiv

O altă maşină care transporta ilegal deşeuri a fost confiscată, a anunţat joi, 11 noiembrie, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Este a douăsprezecea, în decurs de un an.

"Mai confiscăm azi o maşină cu care se aruncau deşeuri, chiar pe strada Liniei. (...) Este cea de-a 12-a maşină pe care o confiscăm, plus amenda aferentă. A 12-a maşină confiscată într-un an de zile, după ce timp de 30 de ani nu s-a confiscat niciuna. Toleranţa mea faţă de acest comportament este zero! Costurile pentru reamenajare şi salubrizare, după zeci de ani de lipsă a autorităţii publice, sunt uriaşe!", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciucu a atras atenţia că în sector sunt montate camere de luat vederi, arătându-se surprins că mai sunt persoane care nu au aflat că se confiscă pe loc maşinile care transportă ilegal deşeuri din construcţii.

"Avem montate camere de luat vederi, Poliţia Locală a înţeles această misiune, cetăţenii ne alertează pe loc, angajaţi ai primăriei sunt mereu alerţi", a adăugat Ciprian Ciucu.