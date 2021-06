Capre negre in Muntii Rodnei FOTO Captura foto/ Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

Cateva capre negre au fost filmate in timp ce isi fac siesta si chiar "pedichiura" in Muntii Rodnei.

"Unele capre negre isi fac siesta sau trag un pui de somn la amiaza, altele isi fac chiar...pedichiura, in timp ce o capra neagra sta si vegheaza intreg grupul. Se intampla in Parcul National Muntii Rodnei, momentele frumoase fiind surprinse in imagini de colegul nostru Ioan Muntean", au anuntat administratorii de la Romsilva ai Parcului National Muntii Rodnei, cei care au facut publica inregistrarea.

Parcul National Muntii Rodnei este a doua rezervatie din tara ca suprafata, avand peste 47.000 de hectare.

La inceputul acestei luni zeci de capre negre au fost filmate in timp ce se bucura de soare si de zapada ramasa pe culmile din Parcul National Retezat.

In imaginile publicate pe Facebook se vede cum animalele alearga in voie, fara ca cineva sa le intrerupa linistea. Printre cele peste 30 de exemplare sunt si cativa pui.