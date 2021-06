O cantitate uriasa de deseuri de cauciuc care urma sa fie exportata in Thailanda a fost descoperita in Portul Constanta

Patru containere in care se aflau 110 tone de deseuri de cauciuc, care urmau sa fie exportate in Thailanda, au fost descoperite de autoritati in Portul Constanta Sud Agigea.



Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori vamali si comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta, au descoperit patru containere cu cauciuc nevulcanizat, care urmau sa fie exportate in Thailanda, de o firma din judetul Olt care facea activitati de export.

"In urma verificarilor suplimentare, echipa de control a constatat ca in containere se aflau incarcate de fapt 110 tone de deseuri de cauciuc, marfa care nu corespunde cu datele declarate si cuprinse in documentele folosite la autoritatea vamala", a transmis Garda de Coasta.

Comisarii Garzii de Mediu nu au permis exportul si au decis returnarea la societatea exportatoare deoarece marfurile sunt deseuri.

