Ce gunoaie mai incearca strainii sa arunce in Romania. Transport cu peste 17 tone confiscat la Vama Nadlac

Un nou transport de deseuri care trebuia sa intre in Romania a fost depistat marti, 15 iunie, la frontiera Nadlac II.

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar, condus de un cetatean roman, in varsta de 37 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, deseuri din aluminiu de la o societate comerciala din Olanda pentru o firma din Romania.

"Existand suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor, politistii de frontiera au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Comisariatului General Bucuresti din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

In urma analizei documentelor prezentate la controlul de frontiera, s-a constatat faptul ca incarcatura supusa controlului nu indeplineste conditiile legale de intrare pe teritoriul tarii, soferul neavand documentatia necesara prevazuta de lege pentru transferul de deseuri. In total, vehiculul transporta 17.194 de kilograme de deseuri. In acest caz, autoritatile de control au dispus nepermiterea intrarii pe teritoriul Romaniei a marfurilor transportate", au informat reprezentantii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad.

