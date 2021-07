Ministrul Mediului a anuntat ca va trimite controale in urma unei investigatii Recorder. Ar urma sa fie verificate Garda Forestiera Bucuresti si la Ocolul Silvic Muntenia

Ca urmare a investigatiei Recorder publicate joi, 8 iulie, Ministerul Mediului a anuntat ca va demara controale la Garda Forestiera Bucuresti si la Ocolul Silvic Muntenia, in legatura cu taierile de padure din sudul Romaniei.

"Este un material jurnalistic foarte bine documentat si ii felicit pentru munca depusa. Au fost prezentate detalii socante despre potentiale nereguli extrem de grave, care trebuie verificate imediat. Ministerul trebuie sa faca urgent lumina in acest caz, atat la ocolul silvic vizat, cat si la Garda Forestiera Bucuresti. Oricat de evidente ar fi faptele, voi astepta finalizarea verificarilor Corpului de Control pentru a ma pronunta pe fond. Insa ii asigur pe toti cei implicati de doua lucruri: voi face publice toate concluziile acestui control si toti vinovatii vor raspunde in fata legii.

In plus, voi demara o analiza riguroasa asupra tuturor acestor metode de interventie in fondul forestier. In cazul in care analiza va demonstra ca unele tehnici silvice sunt paravane pentru comiterea de ilegalitati, nu voi ezita sa modific legea pentru a le elimina." a precizat ministru Mediului, Tanczos Barna.

