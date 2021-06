Cele mai importante aspecte in alegerea sistemului de filtrare a apei

Organismul uman este alcatuit in cea mai mare parte din apa si din acest punct de vedere trebuie ca in fiecare zi sa consumam apa pentru a asigura buna functionare a organismului. Pe de alta parte, apa pe care o consumam zi de zi trebuie sa fie cat mai curata si cat mai pura astfel incat sa oferim organismului mineralele necesare, dar in acelasi timp sa ne protejam de consumul de impuritati, metale grele sau alte astfel de substante care se pot regasi in apa. In acest sens alegerea cea mai potrivita o reprezinta un sistem de filtrare a apei sau un filtru de apa. Pentru a ne asigura ca alegem cel mai bun purificator de apa pentru locuinta noastra trebuie sa tinem cont de o serie de aspecte.

Sursa de provenienta a apei

Apa care ajunge in locuintele noastre poate proveni din diferite surse. Astfel avem apa de la reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii, apa provenita dintr-un put forat sau apa provenita din fantana. In cazul apei de la reteaua de alimentare vorbim despre apa tratata cu clor si care poate sau nu sa respecte standardele de calitate. Iar acest lucru este important atunci cand trebuie sa alegem un filtru de apa pentru purificarea apei de la reteaua publica.

In cazul in care apa este dintr-un put forat, atunci proprietati precum duritatea sau continutul de nitriti, nitrati ori alte substante chimice trebuie sa ne conduca spre un alt tip de filtru fata de situatia in care apa provine de la reteaua publica de apa. In situatia in care apa provine de la o fantana, criteriile sunt foarte asemanatoare cu apa avand ca sursa puturi forate, cu diferenta ca este importanta distanta fata de suprafata.

Tehnologia filtrelor de apa

In functie de sursa de provenienta a apei si de calitatea acesteia trebuie avut in vedere si tehnologia folosita pentru sistemele de purificare a apei. In acest sens finetea porilor filtrului reprezinta un aspect extrem de important. Varianta ideala in privinta gradului de finete a porilor filtrelor de apa este de 0,5 microni. Aceasta valoare asigura indepartarea parazitilor din apa, dar in acelasi timp ofera un debit suficient de mare a apei si pastreaza totodata mineralele care se regasesc in apa.

Tot din punct de vedere al tehnologiei filtrelor de apa trebuie sa alegi intre sistemele de purificare ce filtreaza pe baza carbunelui activ, filtre care functioneaza pe baza de ceramica, filtre care au la baza sistemul de schimb de ioni si filtre bazate pe osmoza inversa. Filtrele cu carbune activ retin clorul din apa si alte impuritati sau chiar metale grele, asigurand in acelasi timp trecerea mineralelor din apa. Este important de gasit un echilibru astfel incat apa sa nu fie suprafiltrata, dar nici sa nu ramana impuritati sau substante chimice potential daunatoare in apa filtrata.

Tipul de filtru si fiabilitatea acestuia

Tehnologiile de filtrare si finetea porilor filtrului se pot regasi in diferite modele de filtre de apa. Astfel vei putea gasi pe piata de sisteme de purificare a apei cani pentru filtrare, filtre la robinet, filtre de apa pe chiuveta, sistem de purificare a apei sub chiuveta, dar si sisteme pentru intreaga locuinta. In functie de tipul de filtru ales vei putea beneficia de un anumit volum de apa filtrata zilnic, lucru important de luat in considerare, dar si de confortul de care te vei bucura de fiecare data cand vei folosi apa filtrata.

Indiferent de optiunea in privinta filtrului de apa este foarte important sa te asiguri ca vei opta pentru un filtru de apa fiabil si usor de utilizat. In acest sens este recomandat sa acorzi atentie brand-ului sistemului de filtrare a apei, recenziilor referitoare la filtrul de apa care te intereseaza, dar si furnizorului care comercializeaza respectivul model de filtru de apa.

