Cate masini si motociclete au fost achizitionate pana in prezent prin programul Rabla Clasic

Aproape 24.900 de persoane fizice s-au inscris la producatori si dealeri auto in cadrul Programului Rabla Clasic 2021 iar pana in prezent au fost achizitionate 14.104 autovehicule si 82 motociclete.

De asemenea, 298 de persoane juridice s-au inscris la producatori/dealeri euro si au fost achizitionate 64 de autovehicule.

"Pentru persoane juridice, a fost publicata saptamana aceasta pe site-ul institutiei o noua lista continand 103 dosare acceptate pentru 177 autovehicule. De asemenea, au fost publicate 9 contestatii pentru 13 autovehicule. Pana in prezent au fost acceptate un numar total de 455 dosare pentru 699 autovehicule si 12 contestatii pentru 22 autovehicule. S-au inscris la producatori/dealeri auto, 298 persoane juridice. Pana in prezent au fost achizitionate 64 de autovehicule", arata sursa citata.

4.343 persoane fizice, inscrise in program

In cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au inscris 4.343 persoane fizice, pana in prezent fiind achizitionate 590 autovehicule noi (358 pur electrice, 232 electrice hibride si o motocicleta electrica).

Pentru persoane juridice au fost publicate saptamana aceasta 106 dosare acceptate pentru 177 autovehicule electrice, dintre care 61 electrice hibride, 116 pur electrice. De asemenea, a fost publicata o contestatie pentru un autovehicul pur electric.

In total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un numar de 368 dosare pentru 621 autovehicule, dintre care 234 electrice hibride, 386 pur electrice, o motocicleta electrica si 6 contestatii pentru 8 autovehicule electrice hibride si 9 autovehicule pur electrice.