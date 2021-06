Romania este unul dintre statele europene cu cele mai ridicate grade de poluare, unul din cinci decese fiind provocat de aerul toxic pe care romanii il respira. Concluzia se desprinde dintr-un raport recent facut de Agentia Europeana de Mediu, conform caruia Danemarca si Suedia sunt tarile europene in care poluarea abia daca exista.



Din cauza poluarii, tara noastra risca amenzi de sute de mii de euro de la Comisia Europeana, poluarea fiind, dupa fumat, al doilea factor care duce la aparitia cancerului pulmonar.

Unde duce traficul intens din Capitala

In ceea ce priveste orasele cu o calitate scazuta a aerului, printre acestea se numara Brasovul, Bucurestiul si Iasiul, atrag atentia specialistii.

"In Capitala, poluarea are loc in primul rand din cauza transportului. In fiecare campanie electorala pentru alegerile locale, fiecare primar promite ca va rezolva problema aglomeratiei, dar niciun primar nu face nimic. Dimpotriva, cresc timpii de stationare in trafic. Cert este ca nu se cauta serios o solutie la decongestionarea traficului. Din cauza poluarii, Bucurestiul va pierde industrii care vor incepe sa se relocheze dar, cel mai grav, ne pierdem noi, care avem o calitate scazuta a vietii", a explicat sociologul Mircea Kivu.

Pe langa traficul intens, o alta sursa de poluare o reprezinta cosurile de evacuare ale centralelor de apartament. Iar persoanele care locuiesc pe langa fabrici care elimina noxe sunt expuse aparitiei unor boli cum sunt bolile cardiovasculare, afectiuni pulmonare si cancere, atrag atentia medicii.

"Factorii care tin de poluare sunt influentati si de schimbarile de temperatura, dar stim ca poluarea este factorul al doilea dupa fumat, care determina aparitia exacerbarilor. Factorii poluanti pot da crize de sufocare, ceea ce duce internari in urgenta. Copiii sunt si ei afectati, poluarea duce la astm in cazul acestora, la infectii respiratorii frecvente si la bronsite si bronsiolite", a declarat profesorul Florin Mihaltan, pneumolog.

Bucurestiul este unul dintre cele mai poluate orase, cu un procent ridicat de particule fine PM2.5 si PM10 in atmosfera.

Brasovul, in topul oraselor poluate

La randul sau, Brasovul, chiar daca se afla intr-o zona inconjurata de munti, are inca foarte multa industrie activa in jur, se bucura de un areal industrial care in Capitala nu prea mai exista.

In santierele din Brasov, unde se lucreaza cu nisip, ciment si pietris, primaria obliga firmele sa ude in permanenta caile de acces pentru eliminarea prafului. "Autoritatile trebuie sa vada care sunt sursele de poluare - e posibil ca ea sa vina de la trafic, de la modul in care se produce incalzirea sau de la un management defectuos al deseurilor", a aratat un expert in mediu.

A inregistrat un coeficient de poluare de 18 pentru 2019, mult mai bine fata de alte orase. In 2020, poluarea a crescut, ajungand la coeficientul de 18.3. Pentru a remedia din probleme, autoritatile au decis sa treaca la autobuze 100% electrice.

Iasiul abunda in particule mici PM 2.5

Capitala Moldovei se afla si ea in topul celor mai poluate orase din Romania, dar autoritatile lucreaza intens pentru a purifica aerul.

Nivelul de poluare a inceput sa fie moderat de la an la an, avand coeficientul mediu de poluare de 22.4 in 2019 si coeficientul de 27 pentru 2018.

Problema principala din acest oras este constituita de particulele mici PM 2.5, care pot produce afectiuni cardio-respiratorii, accidente cerebrale si cancer pulmonar.