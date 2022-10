Dilema unor români care vor să se mute la țară, în România, după 12 ani de locuit în Suedia: ”Voi ce soluții ați găsit?”

Doi români, soț și soție, stabiliți în Suedia de 12 ani, au decis că vor să se mute la țară, în România, însă sunt îngrijorați în privința educației pe care o vor primi cele două fete ale lor în mediul rural.

Românul și-a expus dilema pe grupul de Facebook ”Mutat la țară - viața fără ceas” și a rugat persoanele care au copii ce învață la țară să își împărtășească experiențele, astfel încât să cântărească mai bine decizia.

”Bună ziua. Am și eu o întrebare pentru cei care deja ați făcut pasul de a vă muta la țară: Ce soluție ați găsit pentru educația copiilor? ( valabil pentru cei cu copii de vârsta școlară)

Intenționez să revin în țară împreună cu soția și cele 2 fetițe (3 ani și 1 an), după 12 ani de locuit în Suedia, și cea mai mare îngrijorare o am cu școala copiilor.

Voi ce soluții ați găsit?”, a scris românul pe Facebook.

Postarea a adunat sute de comentarii, iar taberele au fost împărțite: pe de-o parte au fost românii care au susținut că sistemul de învățământ românesc nu va fi nici măcar pe aproape de cel suedez, iar pe de altă parte au fost românii mulțumiți de școlile din mediul rural la care învață copiii lor.

”O să fie o diferență foarte mare, să nu vă șocați de condiții, de atențiile care trebuie date, și altele...În rest sunt și școli și dascăli daca nu sunteți mulțumit trebuie sa meditați copii. Spor la treabă...”

”La mine în sat e școală generală și grădiniță cu program normal (4ore). Microbuzul îi duce și îi aduce de pe ulițele satului. Toaletele sunt în școală și grădiniță și au încălzire centrală.”

”Noi ne am mutat Intr un sat maghiar și învățarea limbii a fost un plus. S a întâmplat că și învățătoarea sa fie excepțională și în primii ani de școală contează mai mult învățătoarea decât școala. Deocamdată cea mare are 6 ani, deci e clasa 0 și nu știu ce va fi peste 5 ani. Nu fac pâlniei atât de îndepărtate. Noi suntem langa Cluj și accesul la oraș face posibilă educația culturală: teatru și parcuri, și asta contează la fel de mult. Trebuie experimentat”

”Noi am revenit în țară cu copiii care au făcut școală și grădinița în Germania, acum 2 sunt în clasa 8 și cel mic în clasa 1.....anul trecut a fost de acomodarea, anul asta facem pregătire la română, sunt pe locul 3 în clasă..... Ținând cont că nu au făcut deloc școalq și grădinița în România.

Suntem în zona rurală, școala este cu toalete și tot ce ține de grupul sanitar în școală.

Deci se poate, vă dorim succes!”

”Depinde de localitatea in care te vei stabili. Poți găsi o școală bună și la țară, mai ales dacă este la 10-20 de km. față de un oraș, de regulă, reședință de județ. În astfel de comune activează mulți profesori și învățători bine pregătiți și titulari, care locuiesc în oraș dar fac naveta. Altfel, trebuie sa te gândești că, cel puțin de la cls. a V-a, ar trebui să-i duci la școală în oraș”

”Poți alege o comună periurbana în care sunt școli bune dar doar îți imaginezi că trăiești la sat. Intercalate case cu blocuri. Sau cu adevărat la țară....dar fără perspective de job sau școli. Asta e Românica....la extreme”

”Nu contează, depinde de copil, fiică-mea a crescut la sat, la poalele muntelui la depărtare de 1 km jumate de școală, la grădiniță a fost doar de câteva ori fiind așa departe de școală și grădiniță, primele 4 clase le-a făcut în sat, apoi ciclu doi l-a urmat în comună făcând naveta cu autobuzul, nefiind liceu în comună a urmat cursurile unui liceu foarte bun din oraș făcând la fel naveta cu autobuzul 44 km dus-întors, la terminarea liceului s-a căsătorit și a plecat în SUA, unde a terminat facultatea de medicină și acum este medic în Arizona”, sunt doar câteva dintre comentarii.