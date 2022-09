Meditații online gratuite oferite de elevii olimpici. Unde se fac înscrierile

Mai mulți olimpici naţionali şi internaţionali ai unei școli din Capitală oferă gratuit de doi ani meditaţii online pentru elevii de gimnaziu care se pregătesc de olimpiade sau evaluarea naţională.

"Performanţa nu se poate obţine doar la orele de la şcoală"

Câțiva dintre olimpicii implicați în proiect au explicat cum a apaărut ideea.

"Am făcut acest demers pentru că în primul rând eu personal vin din provincie, eu am venit în Bucureşti în clasa a IX-a şi ştiu că e mai greu pentru cei de acolo. Lucrez la matematică pentru că performanţa nu se poate obţine doar la orele de la şcoală şi cumva, făcând asta dintotdeauna, a devenit o obişnuinţă.

Iniţial, când am fondat acest proiect nu ştiam ce amploare va lua. Lucram cu câţiva copii în fiecare duminică şi acum am ajuns să avem 20-30 de profesori elevi care predau matematică, informatică, fizică şi chimie. Avem 200 - 300 şi chiar mai multe înscrieri ale copiilor în fiecare an, ceea ce pe noi ne bucură foarte tare.

Avem şi grupa de olimpiade pentru fiecare an de studiu, avem şi grupa de clasă şi grupa pentru evaluare naţională pentru copiii de clasa a VIII-a şi ne dorim pe viitor să facem şi pentru liceu.", a declarat o elevă pentru Observatornews.ro.

Cine se poate înscrie

"Oricine se poate înscrie. Elevii de gimnaziu, a V- a, a VI-a, a VII - a şi a VIII-a, în curând sperăm că şi liceu. Înscrierile se pot face pe siteul nostru limitless-edu.ro, momentan nu am deschis încrierile, se vor face în octombrie - noiembrie, veţi găsi formularul de înscriere şi ne puteţi contacta pentru orice detaliu.", a adăugat eleva.