Isteria meditațiilor începe de la clasa întâi: "Mi-ar fi fost rușine ca învățătoare să propun așa ceva."/ "Părinții sunt de vină!"

Pe lista problemelor din învățământul românesc se află cea a meditațiilor. Una dintre controverse este legată de profesorii care le propun pregătire în particular elevilor din clasele la care predau.

Este cazul relatat de mama unei eleve de clasa întâi, într-o postare pe Facebook.

"Ce părere aveți despre meditațiile la clasa a I? Povestea este următoarea: Colegiul Național Pedagogic, clasa program step by step, intr-un oraș modest, învățătoare absolvente ale colegiului pedagogic.

În urma evaluărilor de la clasă, una dintre învățătoare propune părinților elevilor cu punctaje mai mici pregătire în particular, după cele 8 ore de școală. Bineînțeles că s-au și găsit câțiva părinți care să dea curs invitației. Ce părere aveți?", a scris femeia pe grupul Părinții elevilor din România.

A cui este vina

În comentarii, părerile sunt împărțite, unii dau vina pe profesori, alții, pe părinți.

"Eu nu înțeleg de ce nu se privatizează complet învățământul. Problema e de percepție. Salariile sunt minuscule și, pe bună dreptate, există senzația că muncești pentru alții. De aici și imaginația exacerbată pentru activități financiare din care rezultă cât de cât venituri, manuale și culegeri de tot felul, After, pregătire etc etc. Chiar nu văd soluții."

"Ar trebui să îi fie rușine doamnei învățător pentru că nu reușește să învețe bieții copilași mai nimic în cele 8 ore și are nevoie de ore suplimentare (încă din clasa întâi) înseamnă că e un cadru didactic de toată jena."

"Am auzit și de la grădiniță. Părinții sunt de vină! Acceptă și încurajează într-o competiție acerbă de comparație între copii doriți genii! Copilărie pentru ei, zero, deși părinții de acum au fost generația cea mai liberă!"

"De-ai știi câți fac. Se întâmplă în familiile în care părinții sunt "prea ocupați" cu altele decât propriii copii."

"Când o aud pe asta că “părinții sunt prea ocupați cu altele” simt cum îmi urcă tensiunea. Unii părinți sunt “ocupați” să muncească. Toată ziua. Că asta e situația. Unii pentru că au făcut prea multă școală, alții că au făcut prea puțină. Ne cerem scuze că unele dintre noi nu vrem să fim mame casnice, ci vrem să avem și meserii în care să aplicăm ce am învățat în ani și ani de zile. Așa e, unii părinți chiar nu au timp și poate e cazul să avem mai multă înțelegere și pentru ei, că nu stau în baruri și la jocuri de noroc."

"Profesorii trebuie plătiți în funcție de progresul elevilor (atenție, nu de performanță, ci de progres!)."

"Dacă în orele de școală nu sunt suficiente pentru acel profesor să învețe copiii, atunci nu are rost să mai petreacă timp extra cu ei. E dovadă supremă de incompetență din partea ei. Ce o să facă după ore, o să le repete până memorează mecanic, pentru că ea nu este în stare să explice un subiect decât în forma în care a învățat-o ea, și anume tot mecanic."

"După 8 ore petrecute cu dânsele, în fiecare zi, nu cred că ar mai avea nevoie vreun copilaș de pregătire, mai ales în cls I. Mi-ar fi fost rușine, mie, ca și cadru didactic să propun așa ceva."

"Părinți cel puțin ignoranți (ca să fiu blândă) care calcă în picioare timpul legal de relaxare al copiilor și cadru didactic incompetent care mai și încalcă legea cerând bani în particular de la elevii săi, după ce 8 ore pe zi nu e în stare să îi învețe la nivel corespunzător. Educația în România. De vis."

"Nu vă poate obliga. Sincer până în clasa a 6-a mai mult de practicarea unui sport și învățarea treptată a unei limbi străine, altceva nu ar trebui făcut în privat. Înainte de examen înțeleg pe la română și mate, dar și acolo nu e o tragedie dacă elevul obține 7-8 pe puterile lui în loc de 9-10 cu meditații.

La ce vremuri trăim sunt ceva mai ok diferite cursuri de formare pentru limbi străine sau pentru cei peste 18 ani cursuri ce te învață o meserie. Personal recomand urmarea unei facultăți abia la 1-2 ani după absolvirea liceului. Și știu că am schimbat subiectul, dar chiar vreau să evidențiez că elevii au mai mult nevoie de sprijin financiar începând cu a 11 a până termină facultatea, decât în clasele primare când se recuperează totul din mers."

"Lăsați-le copiilor copilăria! O să aibă destul timp să își bată capul cu acest sistem greoi și agasant. Nimic nu e mai important decât starea de bine a copilului! E mult prea devreme pentru așa ceva. În plus, la Step by step lucrează până după amiază. Sau așa ar trebui! Este suficient pentru vârstă lor! Sport și aer liber!"

"Dacă dna respectivă nu e capabilă să îi facă pe niște copii de 7 ani să învețe noțiunile de bază care se predau la clasa 1, atunci e total incapabilă. De ce atunci ar mai trimite copiii și la meditații, tot cu ea? Asta ca să nu vorbim și de absurdul situației."

"Încă un derapaj în sistemul de învățământ, e strigător la cer, eu cred că e dorința de îmbogățire din ultimii ani, nu mai știu alții cum să facă bani pe spinarea părinților, cred că 4 respectiv 8 ore e suficient pentru un copil în primii ani de școală."

"Se întâmplă în România noastră! Din clasa 1 se vrea prea mult de la copii, știu ce zic și-mi asum criticile. Ne mirăm apoi de ce sunt agitați, nervoși, când ei la clasă fac doar matematică și comunicare! Au uitat să mai fie copii!"

Situația din alte țări

"În școala copilului meu (în altă țară) în clasele primare învățătoarele stăteau după ore 1-2 ore cu 2 grupuri de copii, cei ce aveau dificultăți la scris și cei ce aveau dificultăți la matematică.

Era o practică generală la nivel de țară, recomandată de Ministerul Educației, făcea parte din fișa postului fiind una din îndatoririle învățătoarelor. Ceea ce se urmărea era a nu pierde copiii pe drum (cei ce acum nu au înțeles și au mici lacune, neacoperite în timp vor crește). Învățatul este asemănător construcției unei case, cărămidă cu cărămidă, dacă îți lipsesc câteva, construcția e șubredă, va cădea, lucru nu se dorea.

În plus copii ce înțeleg, sunt mai prezenți la orele de clasă, pe când cei ce nu înțeleg ajung să se plictisească la ore și de cele mai multe ori ajung să deranjeze orele.

Din orice unghi ai privi, completările și reexplicarea materiei pentru cei ce nu au înțeles în timpul orei cred că are doar avantaje. Ce nu înțeleg însă este de ce nu se fac aceste ore de explicare suplimentară, în orele de afterschool. În unele zile în loc de 4 ore de afterschool, unii copii vor fi prezenți doar la 2-3, una sau două stand mai mult cu doamna, care le va explică în plus și de ce nu, îi va ajută și la teme."

"În mod normal părinții NU trebuie să facă școală cu copiii acasă, de aceea merg la școală, să învețe acolo. Povestea cineva stabilit în Germania: în "buna" tradiție românească făcea suplimentar acasă cu copiii și au fost chemați la școală și li s-a pus în vedere să NU îi mai pună să lucreze suplimentar și să NU se mai amestece în ce fac copiii la școală, fiindcă materia este structurată pentru nivelul și capacitatea de învățare pt fiecare vârstă. Din păcate la noi nu merge așa."