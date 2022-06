Medicina biologică - sansa pacienților infectati cu Borelia

Boala Lyme sau Borelioza este in crestere peste tot in lume, iar in Romania, incidenta cestei afectiuni bacteriene a crescut de trei ori in in ultimii trei ani, conform datelor oficiale ale Institutului National de Sanatate.

Traiectoria bolii Lyme este: animal infectat – capusa – om. Capusa care inteapa un animal infectat, devine purtatoare a bacteriei Borrelia, si mai departe, o poate transmite omului tot prin intepatura.

Muscatura de capusa nu doare, iar in urma ei, apare un singur punct rosu, specific bolii, care este posibil sa nu fie remarcat.

Afectiunea debuteaza cu simptome precum lipsa de energie, eruptii cutanate, dureri musculare si articulare, si migrene. Ignorarea fazei de debut poate conduce la cronicizarea infectiei care afecteaza puternic sistemul imunitar, putand genera efecte auto-imunitare cu afectarea muschilor si articulatiilor. Deasemenea afecteaza si sistemul nervos putand aparea amorteala in membre, incapacitatea de a controla muschii fetei, pierderi de memorie, oboseala cronica, probleme cardio si pareze.

Tratamentul clasic consta in administrarea de antibiotice insa rezulatatele nu s-au dovedit suficient de eficiente si nu garanteaza o vindecare totala, ci doar o suprimare temporara a simptomelor.

Putini stiu insa, ca in Romania exista o metoda medicala, total non invaziva prin care se poate atat identifica cat si elimina aceasta bacterie din organism. Indiferent de afectiune sau simptomatologie, aceasta metoda abordeaza direct cauza generatoare a respectivei afectiuni sau simptomatologii, adica microrganismele raspunzatoare (virusuri, bacterii, paraziti, ciuperci etc) fara a mai apela la medicamente invazive.

Înainte de a prescrie un protocol de terapie personalizat, medicul evalueaza terenul biologic al pacientului, prin cea mai complexă metodă de diagnostic al intregului organism existentă la ora actuală în România.

„Prin aceasta evaluarea biologica medicul poate identifica toate microorganismele patogene din terenul biologic personal (paraziți, bacterii, nanobacterii, virusuri, onco virusuri, onco proteine, ciuperci, mucegaiuri etc), sistemul realizând dovezi scriptice de prezență a acestora în organism si avand capacitatea de a identifica peste 87% dintre microorganismele patogene cunoscute in lume. In urma evaluarii, medicul se va raporta doar la acei agenti patogeni, al caror indice biologic este iesit din normalitate, ceea inseamna ca imunitatea nu i mai controleaza corespunzator. Bineinteles ca este foarte importanta pregatirea medicului pentru a putea corela corect toate informatiile si a elabora planul terapeutic.

Sistemul folosit este unul medical, brevetat in Romania, Israel si Mexic, inregistrat la Ministerul sanatatii, iar omologarea si certificarea internationale fiind facute de catre BUREAU VERITAS, cu Certificat CE Clasa aIa si poate fi folosit atat pentru detectia microorganismelor patogene prezente in corpul uman cat si pentru terapia de distrugerea a acestora. Dat fiind ca multe dintre aceste micro-organisme servesc ca agenti patogeni in corpul uman, rezulta ca identificarea si eliminarea acestora din organism duce si la eliminarea bolilor create de acestea.

Prin aceeasi metoda se pot elimina inclusiv metalele grele, care foarte des satureaza organismul in detrimentul sanatatii omului”, declară Raluca Iliescu, fondator centru Infrafit.

“Tratam CAUZA, nu simptomul, si astfel reusim sa evitam conditia de iatrogenie din organismul pacientului, adica a efectului vatamator generat de medicatia cu efecte colaterale grave pentru pacient, fie la nivel psihologic, fie la nivel fizic.

Iatrogenia poate sa duca si la o disgnosticare gresita, cum ar fi in cazul bolii Lyme (Borelia burgdorferi) unde este o rata de diagnosticare gresita in laboratoare, pana la 50%.

Aceasta metoda non invaziva de identificare si eliminare a micro-organismelor nocive se face atat eficient, cat si fara efecte colaterale negative fata de pacient. Se identifica si se elimina chiar si micro-organismele dificile, cele mai insidioase si care merg dincolo de sistemul de secretii. Ma refer la acele situatii in care metodele traditionale presupun exclusiv biopsie pentru a le depista.” explică Profesor Doctor Emilian Dobrea, co-inventator aparatura medicala si fondator onorific al centrului Infrafit.

Pe lângă multiplele indicații, terapia biologică are o serie de contraindicații absolute, pe care trebuie să le avem în vedere și aici amintim: pace-maker cardiac; stent la nivel cardiac sau cerebral; valva mecanica; anevrism; sarcină;transplant de organ; schizofrenie

