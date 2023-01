Ministerul Sănătăţii a publicat marţi pe site-ul propriu lista medicamentelor pentru adulţi şi copii antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripă disponibile în prezent în România.

Lista poate fi accesată pe https://www.ms.ro/comunicate/.

Lista cuprinde preparatele comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripă) disponibile în România, respectiv Ibuprofen, Paracetamol și Oseltamivirum

În perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel naţional 140.688 de cazuri de infecţii respiratorii acute - gripă clinică, IACRS şi pneumonii, informa la finalul săptămânii trecute Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. În aceeaşi perioadă a anului 2021 se înregistrau 38.322 de cazuri.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat marți că vor fi asigurate cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului, menţionând că va fi dată publicităţii o nouă listă cu produse similare.

”Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului. Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu.

Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse, nu doar Tamiflu. Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir. Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Sănătăţii.