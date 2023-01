Prima reacție a medicului care trebuia să îl opereze pe tânărul de 25 de ani mort de peritonită: „Copilul ăla era supraponderal. Nu e ceva de jucat”

Kadisha Muayabo, medicul chirurg care ar fi trebuit să-l opereze pe Iulian, tânărul care a murit de peritonită a vorbit, într-un interviu acordat ziarului Replica de Constanța, despre motivele pentru care tânărul nu a fost operat de urgență. Kadisha Muayabo este pensionar și are un contract part-time semnat cu Spitalul Mangalia.

Potrivit Adevărul, chirurgul spune că-l cunoștea pe Iulian de la firma de curierat la care acesta lucra. Îi aducea și lui acasă diferite colete. Apoi, medicul spune că la cele trei prezentări în Urgență, anterioare internării, lui Iulian i s-a pus diagnosticul de colică renală. L-a văzut pe Iulian chemat de o asistentă care l-a informat că medicul de pe ambulatoriu nu era acolo.

„M-am dus să-i pun mâna pe burtă, a zis asistenta că acest copil are colică renală. Așa mi-a zis. Și am întrebat de când este tratat pentru colică renală. A fost în Urgență de vreo două sau trei ori și avea tratamentul dat acasă. Și se simțea tot rău. Am pus mână și am zis apendicita”, spune Kadisha Muayabo.

Medicul susține că atunci a fost momentul când l-a internat în Spitalul din Mangalia pe Iulian Grigore cu intenția ca a doua zi să-l opereze.

„Dimineață, când trebuia să intre în sală, m-am uitat la el și am văzut că are un testicul umflat. Acum ce să fac? Atunci am continuat cu tratamentul, antibioticul și așa mai departe. Și a treia zi la fel. Copilul era intrat de miercuri și trebuia să-l opereze joi dimineață. Am văzut testiculul umflat și am zis că nu trebuie să se intre cu așa ceva, să fie alte probleme acolo. Colegul meu care face ecografii zicea că nu vede nimic în burtă. Atunci, duminică, am chemat ambulanța și l-am trimis la Constanța”, a declarat acesta.

De asemenea, medicul chirurg menționează faptul că Iulian era supraponderal, ceea ce făcea mai dificilă intervenția chirurgicală automată, fără analize și pregătire prealabilă.

„Nu poți să iei pe cineva de pe drum și să îl bagi în sala de operație. Copilul ăla era supraponderal, avea 130 de kilograme. Nu e ceva de jucat. Eu trebuie să fac anestezie. La ora aia nu mai era cineva în spital. Nu mai erau anesteziștii să vadă. Am zis să-l operez a doua zi și a doua zi dimineață l-am văzut cu testicul umflat. Și-am mai amânat”.

Kadisha Muayabo nu se consideră responsabil de moartea lui Iulian Grigore.

„Era supraponderal, e greu de depistat. În fiecare zi eram la el, i-am făcut analize tot. L-am văzut joi, vineri și sâmbătă. Noi tratăm și testiculul care e umflat. Colegul meu urolog, care verifică pe toată lumea, era în concediu, dar cazul a rămas pentru că eu l-am internat. Când a ajuns la Constanța era testiculul umflat, dar acolo când i-au făcut CT (Tomografie Computerizată) au găsit ce au găsit acolo. Eu nu sunt Dumnezeu. Mie îmi pare rău de copil. Medicamentul pe care-l lua, tratamentul de la el de acasă, masca boala, nu poți să știi ce e acolo”, a mai spus medicul pentru Replica de Constanța.