Medic prins că vaccina la chiuvetă, după ce a fost premiat de prefect pentru succesul campaniei de imunizare

Medicul anchetat de polițiștii din Neamț este Daniela Bejan, de mai mulți ani medic de familie în comuna Ciohorăni, județul Iași.

Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție au efectueat un număr de 25 de percheziții la domiciliile unor persoane din județele Neamț și Iași, suspectate de săvârșirea unor infracțiuni de fals și corupție în legătură cu obținerea în mod ilegal a unor certificate care să ateste vaccinarea anti-COVID-19. Potrivit unor surse un vaccin fals ar fi costat 500 de lei.

„Nu mai era nimeni la dispensar când am fost, am aflat că a fost poliția de la cetățeni, au făcut o verificare la cabinetul medical al Danielei Bejan. Atât știu la ora asta. Avem o relație foarte bună cu ea din punctul meu de vedere, este un medic deosebit și chiar cetățenii din comunitate apreciază activitatea dumneaei, am și felicitat-o în trecut pentru cum se implică în munca medicală cu cetățenii. Suntem foarte surprinși de situația asta”, a declarat Ticu Simion, primar în localitatea Ciohorăni, pentru „Ziarul de Iași”.

Medicul cercetat penal după ce a eliberat certificate ilegale de vaccinare a fost premiat în noiembrie 2021 de către Prefectura Iași pentru succesul campaniei de vaccinare pe care o derula în comună.

”Nu am avut nicio suspiciune pentru că, înainte de a da aceste distincții, am solicitat o verificare sumară - nu în scris, ci informal - de la instituțiile care se ocupă cu aceste aspecte. Am vrut să văd dacă sunt suspiciuni fiindcă apăruseră deja discuțiile despre cazuri cu vaccinare fictivă prin țară. Am întrebat și mi s-a spus că nu există nicio suspiciune la medicii cărora voiam să le acord aceste distincții pe baza datelor furnizate de la DSP”, a declarat fostul prefect Marian Grigoraș.