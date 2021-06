TVR investeste in continuare in productiile ruse si anunta difuzarea unui nou serial produs la Moscova

Postul public de televiziune finantat anunta cumpararea si difuzarea unui nou serial istoric rusesc - "Godunov", potrivit unui comunicat de presa.



TVR s-a evidentiat in ultima perioada prin achizitii constante de productii ruse de televiziune: serialele Ecaterina, Garda Alba, Matilda sau "Einstein: Teoria iubirii", aminteste g4media.ro.

Aceste investitii vin in contextul sanctiunilor generalizate in UE si NATO la adresa Rusiei dupa anexarea ilegala a Crimeei, razboiul declansat in Ucraina, imixtiunea in alegeri, atacurile cibernetice si campaniile de propaganda menite sa destabilizeze societatile occidentale.

TVR este condusa acum de directorul interimar Ramona Saseanu, numita de Parlament in luna mai, dupa o procedura declarata neconstitutionala de CCR.