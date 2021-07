Ionut Cristache, salariu de peste 100.000 de euro pe an la TVR. Jurnalistul incaseaza 40.000 de lei pe luna la postul public

Ionut Cristache, realizatorul emisiunii "Romania 9" de la TVR 1, cel care recent a dat in judecata postul public de televiziune dupa ce emisiunea sa a fost mutata de la ora 21 la ora 17, castiga anual 536.400 de lei, echivalentul a 110.000 de euro.

Potrivit Libertatea, care a intrat in posesia contractului acestuia cu TVR, jurnalistul incaseaza peste 41.000 de lei pe luna, fiind vorba de un contract pe drepturi de autor. "Contractul precizeaza si suma cu care este renumerat jurnalistul: 44.700 de lei brut lunar".

Potrivit sursei citate, in acelasi contract sunt prezente clauze care stabilesc penalizari, dar si bonusuri in functie de rating: pentru asigurarea unui rating mediu lunar al emisiunii sub cota de 35%, agreata, peste media statiei, remuneratia se va diminua cu 10% din venitul brut; pentru asigurarea unui rating mediu lunar al emisiunii mai mare cu 45% peste media statiei, remuneratia se va majora cu 10% din suma initiala; pentru asigurarea unui rating mediu lunar al emisiunii mai mare cu peste 50% peste media statiei, remuneratia se va majora cu 20%.

Audienta emisiunii realizate de Ionut Cristache la ora 21:00 era mai mare decat cele inregistrate de statii precum Realitatea, Digi 24 sau B1, dar mult sub Romania TV si Antena 3.

Emisiunea "Romania9" a inregistrat o audienta generala de 151.000 de telespectatori pe minut, ceea ce inseamna un rating de 0,9%. Ca o comparatie, emisiunea a avut mai mult public decat Realitatea Plus (110.000 de telespectatori pe minut), Digi 24 (99.000) si B1 TV (56.000). Dar a fost sub Romania TV (513.000) si Antena 3 (403.002).

Ionut Cristache se afla in plin scandal cu noua conducere a TVR, dupa ce emisiunea pe care o modereaza, "Romania9", a fost mutata de la ora 21:00 la ora 17:00. Cristache a dat in judecata TVR, dar Judecatoria Sectorului 1 i-a respins cererea.

Relizatorul emisiunii "Romania 9" de la TVR a anuntat in data de 10 iunie, intr-o postare pe Facebook ca editia emisiunii sale, care ar fi trebuit sa inceapa in acea seara, la ora 21.00, a fost scoasa de pe post si inlocuita cu o editie speciala.

"Tocmai am fost anuntat ca azi, emisiunea Romania9 e suspendata din motive editoriale care vizeaza o editie speciala. Asadar, ne vedem luni, de la 21.00, daca nu intervine alta schimbare in grila!", a scris realizatorul Ionut Cristache intr-o postare pe Facebook.