McDonald's a anunțat că închide temporar toate cele 850 de restaurante pe care le operează în Rusia.

Informația a fost transmisă în după-amiaza zilei de marți, 8 martie, de către Zeke Miller, un ziarist american acreditat la Casa Albă.

Ulterior, ziariștii de la Bloomberg au preluat informația spunând că McDonald's își închide temporar restaurantele de pe teritoriul Rusiei și va continua să plătească salariile celor circa 62.000 de angajați.

