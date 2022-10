Mpappe, fluierat copios de fani înaintea galei de acordare a Balonului de Aur VIDEO

Mbappe are cotnract cu PSG până în 2021

Starul fotbalului francez Kylian Mbappe a fost fluierat copios la intrarea în foaierul teatrului care a găzduit ceremonia Balului de Aur din 2022.

Mbappe, care a venit însoțit de tatăl lui, a fost huiduit de oamenii care așteptau în fața teatrului, totul având legătură cu zvonurile care au apărut referitoare la dorința jucătorului de a pleca de la PSG.

Însă fotbalistul a dezmințit categoric aceste zvonuri.

"Sunt foarte fericit. Nu am cerut niciodată plecarea în ianuarie. Nu am înţeles informaţiile care au ieşit in noaptea meciului (cu Benfica).

Nu sunt implicat direct sau indirect în această ştire, am fost la fel de şocat ca toţi ceilalţi. Desigur, există oameni care ar putea crede că sunt implicat în asta, dar nu sunt implicat deloc. Eram la siesta, iar anturajul meu era la jocul fratelui meu mai mic.

Toţi oamenii care au grijă de mine nu au fost acolo. Am fost uluiţi când am aflat. Şi după aceea, trebuie să te descurci cu asta... Era un joc de jucat şi apoi încă unul. Am vrut doar să spun că este complet greşit, sunt foarte fericit. Dacă sunt supărat pe club? Nu.", a spus Mbappe.

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022