Max Verstappen, supărat pe toată lumea după MP al Australiei din Formula 1: ”E o broască țestoasă!”

Max Verstappen a avut un weekend de coşmar la Melbourne, cu ocazia Marelui Premiu al Australiei, la care a înregistrat al doilea abandon în trei curse desfăşurate în acest sezon.

Nemulţumit de probleme tehnice ale monopostului său, campionul mondial en titre a trimis săgeţi echipei sale, pe care o acuză de lipsa de fiabilitate a maşinii Red Bull.

El nu a avut cuvinte de laudă nici pentru safety-car-ul furnizat de Aston Martin în Formula 1. Verstappen a acuzat că i-a fost greu să-şi menţină pneurile de compoziţie dură în temperatură, din cauza faptului că maşina de siguranţă mergea prea încet.

"Era atât de puţină aderenţă şi, de asemenea, maşina de siguranţă rula atât de încet, încât era ca o broască ţestoasă. Incredibil! Nu înţeleg de ce să rulăm atât de încet, cu 140 km/h pe linia dreaptă, în condiţiile în care nu era nicio maşină avariată pe pistă. Trebuie să investigăm.

Cu siguranţă, maşina de siguranţă Mercedes este mai rapidă datorită aerodinamicii mai bune. Acest Aston Martin este foarte lent. Cu siguranţă are nevoie de mai multă aderenţă, pentru că anvelopele noastre erau reci. Este groaznic felul în care conducem în spatele maşinii de siguranţă în acest moment”, a declarat Verstappen, potrivit motorsport.com.

Olandezul a întâmpinat să aceste probleme înainte să abandoneze, cu un început de incendiu la motor, în turul 39/58.

Câştigătorul cursei de la Melbourne Park, Charles Leclerc, a fost de acord cu rivalul său, dar a spus că nu vrea să se plângă, pentru că a văzut cât de mult se străduia Bernd Maylander să conducă safety car-ul într-un ritm cât mai rapid.

"M-am chinuit şi eu din greu să pun ceva temperatură în pneuri. Sincer să fiu, am vrut să mă plâng, dar apoi am verificat cât de mult derapa maşina de siguranţă în viraje şi nu cred că mai putea scoate ceva din ea, aşa că nu am vrut să pun prea multă presiune. Cu siguranţă, cu maşinile pe care le avem acum, este foarte greu să menţinem temperaturile în pneuri în spatele safety car-ului", a afirmat pilotul Ferrari.

La fel ca anul trecut, Mercedes împarte cu Aston Martin sezonul în ceea ce priveşte furnizarea safety car-ului şi maşinii medicale.

Dacă Mercedes a lansat în acest an o maşină nouă pentru rolul de safety car, îmbunătăţită, cu 730 de cai putere, Aston Martin a păstrat modelul din 2021, Vantage, cu numai 528 de cai putere. Modelul de Mercedes-AMG GT Black Series, care a fost în acţiune la primele două etape ale CM de Formula 1, este cu cinci secunde pe tur mai rapid decât "colegul" Aston Martin Vantage.