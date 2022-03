Ultimele teste înaintea noului sezon de Formula 1: Hamilton, extrem de dezamăgit. Ce echipă a surprins

Au fost trei zile de teste la Bahrain pentru cele 10 echipe care vor lua startul săptămâna viitoare în noul sezon din Formula 1.

După un an captivant, al cărui campion mondial s-a decis în ultima tură din ultima cursă, Marele Circ s-a pus din nou în mișcare pentru sezonul 2022.

La Bahrain, acolo unde se va alerga weekendul următor în prima etapă au fost trei zile pline pentru echipe, care au făcut ultimele reglaje.

Ce concluzii se pot trage după aceste zile?

- cu 1m 31.720s pe tur, campionul mondial Max Verstappen a fost, de departe, cel mai rapid.

- s-a observat o îmbuinătățire evidentă a performanțelor realizate de Ferrari. De altfel, al doilea timp a fost stabilit de Charles Leclerc.

- Mercedes a venit cu tot felul de inovații tehnologice, însă efectele nu sunt cele scontate. Hamilton a avut abia al 17-lea timp.

Britanicul s-a declarat dezamăgit de performanțele mașinii. "E prea devreme să vorbim, dar cred că deocamdată nu suntem în poziția de a câștiga curse. Ferrari arată cel mai bine, apoi Red Bull, apoi noi sau McLaren", a spus Hamilton. Însă britanicul a declarat cam același lucru înaintea fiecărui sezon, așa că deocamdată toată lumea e precaută.

Pe de altă parte, Charles Leclerc a lăudat performanțele Ferrari: "Niciodată testele nu au mers așa lin".

Mileage and times from our final day of testing in Bahrain 📊#F1Testing #F1 pic.twitter.com/yFUK3dTS8V— Formula 1 (@F1) March 12, 2022