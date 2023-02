Povestea fabuloasă a directorului financiar de 33 de ani, absolvent de Harvard, care a câștigat primul meci în ATP: se antrenează cu șeful lui de 70 de ani

Povestea începutului de an în tenis îl are ca protagonist pe croatul Matija Pecotic, care a reușit la 33 de ani să câștige primul lui meci pe tabloul principal al unui turneu ATP. S-a întâmplat la Delray Beach.

Matija Pecotic are 33 de ani și e director financiar la o firmă puternică de investiții din SUA. Are un job full-time, de la 9 la 18.00, însă asta nu l-a împiedicat să își redescopere marea lui pasiune, tenisul.

El a jucat tenis în colegiul american, pe când era la Princenton, iar în 2014 ajunsese până în apropierea locului 200 ATP (206 mai precis). A avut apoi o operație la stomac și a decis să se dedice în totalitate studiilor, fiind acceptat și la celebra universitate Harvard.

Pecotic nu renunțase însă la tenis și la Harvard a fost cooptat în staff-ul antrenorilor.

A devenit apoi director financiar la Wexford Real Estate Investors, ceea ce implica un efort de zi cu zi, însă a continuat să joace la primele ore ale dimineții, înaintea programului normal de muncă.

"Îmi place foarte mult acest joc și știu că nu e pentru totdeauna și am 33 de ani. Încerc să maximizez fiecare zi. Încerc să mă antrenez în fiecare dimineață dacă pot, de cinci, șase ori pe săptămână", a spus Pecotic. "Uneori mă antrenez cu șeful meu, care are 70 de ani. În această săptămână m-am antrenat cu un tip care are mai mult de 55 de ani. Dar găsești modalități creative și în aceste condiții", a spus el.

La Delray Beach, Pecotic a dat două lovituri: în calificări l-a învins pe Tennys Sandgren (fost 41 ATP), iar în primul tur a trecut de Jack Sock (locul 8 mondial în trecut).

"Nu mă așteptam să câștig, dar nici n-am intrat pe teren cu gândul că n-am nicio șansă. A fost și șeful meu la meci. Acum trebuie să îi mai cer o zi liberă", a spus Pecotic, care va evolua în turul al doilea cu un alt american, Marcos Giron, 55 ATP.

At age 33, world No. 784 Matija Pecotic tallies his first career ATP Tour win in his debut, overcoming former Top 10 player Jack Sock 4-6 6-2 6-2.@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/mcsHYovrXQ— ATP Tour (@atptour) February 15, 2023