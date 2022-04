Președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, critică pachetul de măsuri anunțate de guvern. El spune că acestea vin prea târziu și nu sunt bine gândite.

Ads

Conform lui Drulă pachetul de măsuri nu are o sursă reală de finanțare, iar PSD, PNL și UDMR încearcă să acopere creșterile de prețuri la energie, carburant și alimente, dar nu explică minciuna fundamentală: creșterea prețurilor înseamnă că statul încasează mai mulți bani din TVA, accize etc.

Iar, creșterea prețurilor la energie, de pildă, aduce statului cel puțin 10 miliarde de lei în plus prin taxe. Sunt 10 miliarde pe care le-ar putea lăsa în buzunarul românilor, ca să-i poată cheltui cum cred că e bine pentru ei.

“Pachetul propus de Coaliția Sărăciei este prea puțin, prea târziu și, ca de obicei, prea prost făcut! Guvernului PSD-PNL-UDMR ÎI CONVINE să încaseze mai mult din taxe și de asta nu face nimic în folosul oamenilor pe termen lung. USR a propus cea mai simplă și eficientă soluție - scăderea taxării pe energie”, acuză Cătălin Drulă, președintele interimar USR, conform unui comunicat de presă.

Ads

”Din 100 de lei plătiți în plus la energie, 59 merg la stat prin TVA și accize. În loc să lase acești bani în buzunarele românilor, statul decide să-i ia la buget și să promită firimituri. De ce firimituri? Pentru că nu Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă trebuie să decidă ce se întâmplă cu banii oamenilor, ci ei înșiși”, adaugă Cătălin Drulă.

Pachetul prezentat de PSD - PNL mai conține o sumedenie de minciuni și preluări ciuntite de soluții deja propuse:

Sursa de finanțare din fonduri europene - Guvernul afirmă că ar da 900 de milioane de euro din Programul Operațional pentru Persoane Defavorizate.

Cum, când întregul program, pe 7 ani, a fost de 518 milioane de euro?! Ministrul Boloș își începe mandatul cu o minciună și în zilele următoare vom cere prin interpelări parlamentare și prin întrebări oficiale ale europarlamentarilor noștri către Comisia Europeană să se arate public documentația prin care România a cerut aceste schimbări în programe.

Ads

Marcel Ciolacu minte că a agreat cu comisarii europeni diverse lucruri. USR a întrebat neoficial la Comisie și nu se știe nimic.

Alocarea a 100 de milioane de euro pentru Casa Unirea

, fantoma inventată de Liviu Dragnea - o instituție care nu face nimic, dar consumă bani publici. Între timp, agricultorii români au nevoie de sprijin din cauza creșterii prețurilor la îngrășăminte, dar primesc o promisiune de la o instituție-fantomă, care chipurile le-ar prelua marfa.

Vouchere de hrană pentru pensionari cu venituri mici

- este propunerea USR de creștere a veniturilor pentru pensionari, doar că USR propunea vouchere de până la 300 de lei / lună / pensionar.

Șomaj tehnic cu 75% din salariu pentru angajații din această categorie nu este nicidecum o noutate, ci există încă din perioada pandemiei.

Creșterea valorii tichetelor de masă

NU este din mărinimia Guvernului, ci o metodă de băga mâna în buzunarul firmelor. Nu statul plătește tichetele de masă, ci angajatorul. PSD e darnic pe banii economiei private.

Iar 200 de lei fără taxe în plus la salariul minim este o măsură negândită până la capăt.

Dacă o persoană are salariul minim plus 1 leu, nu devine brusc bogată ca să nu se mai încadreze. Dacă ar aplica propunerea de ZERO TAXE pe întregul salariu minim, atunci toți angajații ar câștiga cu peste 800 de lei în plus.