Cel mai mare producător de automobile din Rusia, AvtoVAZ, a anunțat că-și trimite angajații în concediu. Motivul invocat este o criză de aprovizionare cu componente electronice.

Compania #rusă Avtovaz își va trimite angajații în vacanță timp de 20 de zile, între 4 și 24 aprilie, din cauza lipsei componentelor electronice. Vacanțele erau anterior planificate vara, în intervalul 25 iulie - 14 august, anunță Twitter Nexta.

Earlier the corporate vacations were planned from July 25 to August 14, but it was decided to postpone them because of the supply crisis.— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022