Românii au devenit campioni la cumpărături de mașini la nivel european, deși suntem la un pas de o potențială criză economică.

Statisticile arată că mulți români cumpără lucruri scumpe, de la case până la bunuri de larg consum. Nu fac excepție nici mașinile, iar clienții din țara noastră le preferă pe cele noi.

Trendul crescător a început încă din primele luni ale anului și a continuat în aceeași notă și după izbucnirea războiului din Ucraina, cu toate consecințele economice care au urmat.

Mărturie stau statisticile publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

România a înregistrat cea mai mare creștere a înmatriculărilor auto comparativ cu anul trecut

Înmatriculările de autoturisme în Europa au înregistrat o scădere fără precedent în luna aprilie, acesta fiind a zecea lună consecutivă de scădere, însă piaţa din România a înregistrat cea mai puternică creştere a înmatriculărilor comparativ cu luna aprilie a anului trecut, arată sursa citată într-un comunicat de presă remis Agerpres.

În schimb, în România înmatriculările de autoturisme au crescut cu 23,4% în ritm anual în luna aprilie, până la 8.469 de unităţi, acesta fiind cea mai mare creştere procentuală înregistrată în Europa.

De asemenea, în primele patru luni ale acestui an, piaţa auto din România a avut cea mai mare creştere din Europa, cu un avans de 35,6% până la 37.447 autoturisme, în timp ce în Europa, vânzările de autoturisme au scăzut cu 13% până la 3,583 milioane de autoturisme.

De ce se aventurează romanii să își cumpere mașini noi când sunt cu un pas în criză

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Ziare.com că această sete a românilor de a cumpăra mașini noi vine de fapt din nevoia de a se pune la adăpost de inflație.

”Creșterea pieței de mașini noi este doar un efect al situației din pandemie cand vânzările de mașini noi au stagnat. Să nu uităm că au fost perturbate lanțurile de producție, de aprovizionare ca urmare a crizei COVID.

Acum recuperăm practic ceea ce s-a întâmplat în cei doi ani de pandemie, iar focusul românilor spre mașini noi denotă faptul că, cel puțin în această perioadă, oamenii se tem că prețurile vor continua să crească.

Cel mai bun exemplu este cel al Dacia Spring al cărei preț a crescut cu câteva mii de euro în numai două luni, motiv pentru care, practic, încearcă să se protejeze în fața inflației. Încearcă să cumpere acum la un preț care, cu siguranță, în toamnă, va fi mult mai mare”, a explicat Adrian Negrescu.

Ce mașini noi au cumpărat românii în primul semestru din 2022

Dieselul a atins un nou minim, iar mașinile 100% electrice au depășit pragul de 4.000 de unități. Logan este cel mai căutat model, iar Ford Puma fabricat de Craiova este cea mai căutată mașină a unei mărci străine, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru primele șase luni ale acestui an, citate de Hotnews.ro.

La șase luni s-au vândut 58.000 de mașini noi, creștere de 23% față de prima parte din 2021. Logan și-a găsit 5.600 de clienți, Duster și Sandero fiind pe doi și trei, în topul celor mai căutate mașini noi. Modelul electric Dacia Spring și-a găsit aproape 2.400 de clienți, iar Ford Puma a completat top 5.

Hyundai și Toyota sunt pe locurile 2 și 3 la mărci, iar Skoda și Renault sunt mărcile din top 10 care au scăzut.

La polul opus, Dacia a crescut cu 56%, Hyundai cu 43%, iar Kia, cu 48%.

O cincime dintre mașinile vândute au tracțiune integrală.

Locurile 6-10 au fost ocupate de Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Toyota C-HR și Skoda Octavia. Cele zece modele au împreună 40% din piață.

La categoria mașini full-electrice totalul a fost de 4.447 unități, față de sub 900 anul trecut. Peste 2.300 au fost Spring, iar alte modele care s-au vândut bine au fost Tesla Model 3, Hyundai Kona, Volkswagen e-Up și Renault Zoe.

Mașinile diesel au avut în iunie 12,5% din piață și 14,5% pe șase luni, față de 24,2% în prima parte din 2021. Dacia, Skoda, Volkswagen și Peugeot sunt mărcile care au vândut cele mai multe mașini diesel.

Benzina are 65% din piață.

Segmentul SUV are 45% din piață, clasa C are 26,2%, iar clasa B are 16%.

În Europa a scăzut numărul înmatriculărilor de mașini noi

Europa reprezintă 22% din vânzările globale de autoturisme, situându-se pe locul al treilea după Asia (48,2%) și Americi (25,3%).

Acest grafic arată cota de piață a fiecărei regiuni în înmatriculările de mașini la nivel mondial, în anul 2021.

Începând din primăvara lui 2021, piaţa auto din Europa şi America este frânată de o serie de probleme logistice, precum penuria de semiconductori. Cipurile electronice, fabricate în principal în Asia, sunt indispensabile pentru producţia de telefoane şi laptopuri, dar şi a automobilelor care includ din ce în ce mai multă tehnologie.

Cu o stabilizare a aprovizionării cu semiconductori, ACEA prognoza o revenire a vânzărilor de automobile în al doilea semestru din 2022, însă războiul din Ucraina a limitat acest optimism.

830.447 autoturisme au fost înmatriculate în luna aprilie 2022 în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în scădere cu 20,2% comparativ cu 1,040 milioane de unităţi în luna aprilie 2021, arată ACEA.

Toate marile pieţe auto din UE (Germania, Franţa, Spania şi Italia) au înregistrat scăderi de două cifre, variind de la un declin de 33% în Italia şi până la unul de 12,1% în Spania.

”Exceptând anul pandemic 2020, aceasta a fost cea mai slabă lună aprilie, în termeni de volume de vânzări, de la debutul publicării datelor statistice în 1990”, a subliniat ACEA.