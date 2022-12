Soluțiile șoferilor care au mașini electrice și stau la bloc: "Doresc să încarc cu un cablu de la etajul 6"

Cei care iau în calcul achiziția unei mașini electrice trebuie să se asigure și că au opțiuni la îndemână pentru încărcare. Numărul stațiilor la care pot fi încărcate este insuficient, mai ales în orașele mici, și nu toate sunt funcționale.

Pentru cei care locuiesc la casă încărcarea mașinii nu este o problemă, spre deosebire de cei care stau la bloc.

Ads

Este cazul unui șofer care se gândește să folosească un cablu care să coboare de la etajul 6, după cum a scris pe Facebook.

"Am și eu 2 întrebări la care aștept răspunsuri fără sarcasm.

1) Ce se poate întâmplă dacă doresc să încarc o mașină electrică cu un cablu de la etajul 6 (stau la bloc), de vecini am eu grijă mă refer la poliție pompieri și alte astfel de "entități"

2) Care e range-ul real la o temperatura de -10 C.

Aș vrea cu cablu pe care să îl folosesc câteva ore aruncat de la balcon și să îl strâng după, nu am loc de parcare fix, deci nu prea am cum să fac cu ceva fix pozat, etc. Doar 16A ar fi de ajuns, cred că pierderile ar fi destul de mici dacă folosesc un cablu mai gros, am văzut niște prelungitoare portocalii cu tambur de 25 de metri, la ceva de genul mă gândeam", a scris șoferul pe grupul Dacia Spring România.

Ads

"Eu așa o încarc și merge foarte bine"

În comentarii, și alți șoferi mărturisesc că au încărcat mașina astfel. Unii nu cred că metoda este o soluție bună.

"N-am înțeles dacă dorești să tragi un prelungitor care să fie desfășurat doar când încarci, sau vrei să tragi un circuit permanent, pe fațada blocului.

În oricare dintre cazuri e important cu ce încărcător vrei să încarci.

Pentru cel stock de 10A care vine cu mașină sau pentru unul de 16A ar fi ok cu cablu cauciucat de 3x2.5, cu ștecher și cupla tot cauciucate, preferabil mufate cu simt de răspundere de către un electrician.

Cât despre varianta cu montare permanentă pe fațada, probabil că vei avea nevoie de un acord scris de la asociație, după care proiect și lucrare executată de o firma autorizată, care să răspundă legal de execuție."

"Eu așa o încarc și merge foarte bine."

"În condițiile în care într-un oraș nu sunt decât 10-15 încărcări, din care vreo 7 funcționale, și iarna bateria scade foarte rapid, m-am gândit și eu serios la varianta asta. Până la urmă nu toți stăm la casă, iar la pompe se pierde mult timp, și au devenit aglomerate."

Ads

"Ai nevoie de vreo 15-20 m de cablu, recomand ceva mai gros, cu secțiune de minim 4mmp,

Apoi depinde și ce tip de încărcător ai, 10A, 16A."

"La -2°C eu am consumat astăzi 50% din baterie pentru 70 km, mers normal cu căldura la treaptă 3.5."

"Prelungitorul va micșora puterea care ajunge la mașină din cauza căderii de tensiune. Timpul de încărcare va crește și prelungitorul se va încălzi deci trebuie să fie de calitate altfel riști să se topească unele părți din el. Autonomia mașinii depinde de cum conduci și de viteză, în oraș o să mergi mai mult, la drum în afară cu viteză mai puțin."

"O să vadă la factură. În 20kw băgați în baterie, contoarul ia 30kw... pierderi."

"Nu e mai ușor să tragi curent din bloc de undeva de jos, pui o priză smart și plătești asociației de proprietari sau proprietarului apartamentului de la parter costul curentului?"

"Nu e nici o lege care să interzică încărcarea EV-ului de la casă sau de la etajul 34.

Ads

La -10, adică când bateria are -10 poate faci 100km iar dacă faci ești la limită. Noroc că sunt puține zile/ nopți de genul. Sau stai prin Miercurea Ciuc?"

"Nu, legea este cea referitoare la instalațiile electrice și modul acestora de executare. Dacă în casă este permis să îți monezi un prelungitor, in afară casei lucrurile stau puțin diferit. Ar trebui proiect."

"Poți să pui un cablu calibrat corespunzător, eventual pozat pe perete sau pe lângă balcoane. Ar fi bine să atragă atenția cât mai puțin. Neapărat cu plecare din tablou, poate cu o siguranță separată să îl poți decupla ușor. Nu uită de împământare! E foarte important".