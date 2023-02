Problemele reclamate iarna de proprietarii mașinilor electrice: "Când am luat-o de la service nu mi-au spus nimic"

Autonomia unei mașini electrice este mai mică iarna, iar cei mai afectați șoferi sunt cei care au de parcurs distanțe lungi sau care se bazează pe punctele de încărcare publice.

Temperaturile scăzute au un impact dur asupra capacității bateriei, însă este direct proporțional cu condițiile climatice: cât de scăzute sunt temperaturile și cât de lungă este iarna.

Nu este afectată doar autonomia mașinilor electrice, ci scade inclusiv viteza cu care se încarcă bateria. Bateriile litiu-ion funcționează cel mai bine la o temperatură cuprinsă între 15 și 35 grade Celsius, scrie carsloth.com.

Șoferii români de mașini își împărtășesc pe grupuri dedicate exeperiențele, fie că sunt bune sau supărătoare.

Este cazul unui bărbat supărat că mașina sa nu mai pornește, după ce temperaturile au scăzut.

"Se pare că în fiecare an, cel puțin o dată, la temperaturi mai mici de -10C, electrica noastră are nevoie de o tractare la Dacia Service pentru resetare. Nu pornește, măicuța ei, și asta mă enervează la culme.

Am apelat la Dacia Asistență la ora 10 azi dimineață. E ora 12:30 și nimeni, nimic, nicio platformă. Supărător este și că nu îți spun ce problemă are (a avut) după recepție și ce anume i-au făcut, dar de data asta am să insist!", a scris șoferul pe pagina Dacia Spring România.

"Și eu am pățit la fel"

În comentarii, și alți șoferi se plâng de situații asemănătoare, în timp ce alții nu au nicio problemă.

"La noi -18 a fost trei zile sí pornește sí merge."

"O vindem pe a noastră. Pornește fără probleme -15 c în Iași. E și nouă, 1.700 km."

"Fă și o plângere la ANPC."

"Și eu am pățit la fel. Când am luat-o de la service nu mi-au spus nimic. Au resetat-o."

"De la frig. Am pățit și eu ieri. Până am rezolvat cu platforma, am și ajuns cu ea la mașină și a pornit până la urmă."

"Măcar te-a lăsat să intri înăuntru? A mea m-a ținut lângă portieră până s-a făcut +2 grade afară."