Problemele reclamate de un șofer care are 4 mașini Dacia Spring: "Este o greșeală gravă de proiectare" / "Nu avem ce să îi facem, așa sunt toate"

Numărul românilor care au cumpărat o mașină electrică anul acesta a crescut, iar mulți au optat pentru cel mai ieftin model, Dacia Spring.

Unii se declară mulțumiți de achiziție și de economiile pe care le fac, alții reclamă diferite probleme.

Un șofer care spune că deține 4 mașini Dacia Spring a relatat într-o postare pe Facebook ce numulțumiri are legat de autoturisme și a anunțat că va depune reclamații.

"Salut tuturor! Sunt utilizatorul a 4 Dacii Spring.

M-am tot confruntat cu o problemă fără rezolvare în reprezentanță, reparată pe banii proprii.

Problema a intervenit după primul montaj/ demontaj al roților față pentru anvelopele de iarnă

/ vară. Am sesizat faptul că discurile din fabrică nu au inelul de ghidaj pentru a centra roata, per total roata fiind susținută doar în prezoane.

Încă de la primele mele mașini știam că o roată prinsă doar în prezoane nu este o roată centrată. Când mașina a fost nouă a fost totul ok, probabil chinezul le-a centrat cumva.

După remontarea roților fie ele OEM sau Aftermarket a apărut un mers "galopat" la vitezele până la 60 km/h, iar apoi joc al volanului la vitezele de peste 100 km/h plus o vibrație zdravănă în caroserie.

Răspunsul celor de la Dacia a fost "nu avem ce să îi facem, așa sunt toate, are aprobare RAR, așa merge."

Nu sunt genul de persoană care să accepte un astfel de răspuns, m-am apucat de treabă și am fost la un strung. Am făcut două inele de ghidaj interior-exterior. Acestea intră în interiorul discului de frână și totodată prin gaura jantei.

Dimensiunile diferă în așa fel în care a trebuit făcute două pante diferite pentru a se potrivi, chiar și cu jantele OEM.

După montaj mașina a fost că nouă, fără joc în volan și fără vibratul caroseriei.

Eu personal consider că asta este o greșeală gravă de proiectare, nu se poate să existe o asemenea abatere.

Mâine vreau să merg să depun în scris la Dacia o sesizare pentru a nu este normal să scot din buzunar în total 200 de euro pentru 4 mașini că să repar ceva ce a fost conceput prost de fabrică (micul chinez care s-a zgârcit la bani), iar apoi probabil o sesizare la OPC pentru că sunt mii de mașini vândute în acest hal.

Cred că există și o altă posibilitate prin schimbarea discului de frână cu altul aftermarket dar nu am o certitudine acum.", a scris șoferul pe pagina Dacia Spring România.

Și alți șoferi reclamă probleme similare

"Eu am lotul 2 care are inele de centrare pe față, dar pe spate unde sunt frânele pe tambur nu are."

"Am fost și eu cu aceeași problemă, mi-au spus la fel, dar am verificat o mașină nouă și avea toate roțile cu inele de centrare, aștept să-mi dea un răspuns oficial și voi merge mai departe."

"Doar primele loturi au venit fără acele inele, iar dacă jantele și prezoanele sunt bune și strânse corect, nu o să ai probleme mari cu centrarea.

Am fost și eu la ANPC cu asta, dar fără o expertiză detaliată, nu o să reușești să dovedești că nu sunt bune, dacă ei au reușit să omologheze ambele variante. Dacă reușești să faci ceva, chiar te rog să ne anunți."

"Am revenit cu un update: Am sunat la Vocea Clientului, toate cele 4 Dacii Spring vor fi chemate pentru schimbarea de oglinzi încălzite și a încărcătorului de 16 Amperi. Doar la două din cele 4 am nevoie de inelele de ghidaj, am transmis că solicit înlocuire sau decontarea cheltuielilor de remediere de către ei, la care momentan aștept un răspuns. Deci se poate, dacă aveți probleme de genul puneți mâna pe telefon și sunați!", a precizat în comentarii autorul postării.