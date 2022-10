Cele mai așteptate mașini electrice care vor fi lansate în 2023: ”Arată ca și cum un Porsche Panamera a lovit un Citroen DS” VIDEO

Brian Cooley, editor la CNET, specializat în tehnologie auto, a dezvăluit care sunt cele mai bune modele de mașini electrice ce urmează să fie lansate în 2023, pe piața auto din SUA.

”Între 2022 și 2026, 150 de modele noi de mașini electrice sau hibrid vor fi introduse pe piața din Statele Unite ale Americii. Cred că este un record pentru industria auto din țara asta. Aș vrea să trec în revistă modelele ce vor apărea în 2023, care mi-au atras atenția și care merită să fie monitorizate pe piață”, spune Brian Cooley la începutul videoclipului.

SUV-ul Lyriq este prima mașină electrică de lux cu care Cadillac intră pe această piață. Vor exista atât modelele cu tracțiune spate cu un singur motor, cât și modelele cu tracțiune integrală cu motor dublu, primul oferind o autonomie de până la 502 kilometri per încărcare. Lyriq a fost proiectat de la zero pentru a rula pe noua arhitectură a bateriei General Motors, care permite încărcare rapidă în curent continuu, precum și conexiuni standard la domiciliu.

Chevrolet Equinox este printre cele mai populare crossover-uri compacte, dar consumul de masă nu înseamnă că este cu adevărat convingător. În timp ce tracțiunea integrală este opțională, toate modelele Equinox sunt propulsate de același motor turbo cu patru cilindri.

Chevolet Blazer va fi disponibil în versiuni cu roți motrice față, roți motrice spate sau tracțiune integrală. Cea mai puternică versiune va dezvolta 557 de cai-putere și 878 Nm. Accelerație 0-96 km/h în mai puțin de 4 secunde mulțumită funcției WOW (Wide Open Watts).

