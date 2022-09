Industria mașinilor electrice a luat avânt, iar fenomenul va lua amploare în contextul în care statele membre UE au aprobat planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la maşinile noi începând din 2035, impunând astfel motoare 100% electrice.

Deși prețurile încă nu sunt pentru toate buzunarele, pe piață au apărut modele accesibile, capabile să parcurgă peste 160 de kilometri cu o încărcare completă, iar guvernele mai multor state oferă diverse beneficii fiscale pentru șoferii care decid să cumpere o mașină electrică.

Car and Drive a alcătuit un top al celor mai avantajoase mașini electrice în 2022, luând în calcul și facilitățile pe care le au, nu doar prețul în sine, susținând că, în prezent, oamenii pot cumpăra un astfel de vehicul performant cu mai puțin de 30.000 de dolari.

Potrivit sursei citate, primul loc este ocupat de Nissan Leaf, compania japoneză venind cu un vehicul electric compact, modern, pentru un buget redus.

Motorul are 147 de cai putere, un acumulator de 40,0 kWh și are o autonomie de rulare evaluată la 239 de kilometri.

Cei dispuși să treacă peste raza de rulare limitată a Mini Cooper SE vor găsi multe avantaje la această mașină electrică în două uși. Concepută drept mașină de oraș, are 181 de cai putere și o autonomie de 253 de kilometri, potrivit site-ului oficial.

You can take the all-electric New 2022 MINI Cooper SE Hardtop 2 Door out for a spin during the BMW Ultimate Driving Experience event happening August 20-22 at the Portland Expo Center! pic.twitter.com/fRzwuHuWxG— MINI of Portland (@miniofportland) August 18, 2021