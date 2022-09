Cum afectează mașinile electrice mediul înconjurător

Protejarea mediului înconjurător reprezintă un interes foarte mare la nivel mondial, fiind aplicate în toate domeniile diverse masuri prin care să diminuăm gradul avansat de poluare. Inclusiv în domeniul auto, la o simplă privire pe drumurile publice, observăm din ce în ce mai multe mașini electrice sau hibride.

Impactul arderii combustibililor fosili asupra mediului prin emanarea noxelor de CO2 și a altor substanțe nocive este unul negativ, iar trecerea la mașini electrice reprezintă un pas extrem de important și cu efecte pozitive pe termen lung.

De ce sunt necesare mașinile electrice și care sunt avantajele utilizării lor în viață de zi cu zi?

Bateria

Spre deosebire de mașinile convenționale alimentate cu benzină sau motorină, mașinile electrice funcționează cu energie electrică stocată în baterie. Bateriile litiu-ion folosite la mașinile electrice pot fi reîncărcate conectându-le la o priză, iar proprietarii își pot încărca mașina acasă instalând un punct de încărcare sau la o stație de încărcare comercială. Autonomia per încărcare diferă de la un model la altul în funcție de capacitatea bateriilor și în funcție de puterea dezvoltată de motor. Există mașini electrice cu autonomie de 200 km și există mașini electrice cu autonomie de peste 500 km. Mai mult, în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei, distanța pe o singură încărcare continuă să crească, producătorii de automobile produc mașini electrice care pot parcurge distante impresionante dar și care oferă timpi de încărcare mici. Din punct de vedere al poluării, încărcarea unei baterii pentru o deplasare din punctul A în punctul B este mult mai puțin poluantă în comparație cu arderea combustibilului pentru aceeași distanță parcursă.

Există mai multe aplicații disponibile pe piață care vă vor ajuta să localizați cele mai apropiate stații de încărcare comerciale iar numărul acestor puncte de încărcare este într-o continuă creștere.

Emisii

În timp ce rulează, o mașină electrică nu produce emisii dăunătoare pentru mediul înconjurător. În timp ce industria auto a contribuit în mod istoric la poluare și la emisiile de carbon, lucrurile încep să se schimbe. Intervențiile guvernamentale cu acorduri precum European Green Deal și Acordul de la Paris forțează companiile de automobile să caute modalități de a deveni cât mai puțin poluante în ceea ce privește emisiile carbon, inclusiv pe perioada procesului de fabricație.

Costuri de întreținere

Costul inițial al unei mașini electrice tinde să fie mai mare decât cel al unei mașini cu motor termic. Totuși, costurile de funcționare sunt cele care contează cu adevărat pe țoață durata de viață a unei mașini iar în cazul unui autovehicul care funcționează cu combustibili fosili, acestea sunt mult mai mari. La mașinile convenționale, întreținerea motorului vă poate determina să cheltuiți o sumă considerabilă de bani pentru schimbarea uleiului de motor, a lichidului de răcire, a lichidului de transmisie, a distribuției, etc. Pentru vehiculele electrice, astfel de costuri dispar din cauza absenței motoarelor cu ardere internă. O cheltuială semnificativă de întreținere posibilă pentru acestea are loc la înlocuirea unui pachet de baterii sau doar a anumitor celule afectate, operațiune care se face mult mai rar. Cu toate acestea, garanția bateriei de la producător acoperă costul în majoritatea cazurilor. În plus, cumpărătorii și proprietarii de vehicule electrice din întreaga lume pot beneficia de subvenții de la stat în momentul achiziționării unui autoturism electric, ceea ce înseamnă că putem cumpăra masini electrice ieftine, la un preț echivalent cu cel al mașinilor pe combustie internă, ori chiar mai accesibile.

Industria autovehiculelor electrice este încă la început de drum dar progresele tehnologice realizate în ultimul deceniu au arătat că se poate și cu siguranță ne îndreptăm către un viitor mai bun datorită electrificării parcurilor auto din întreagă lume.

În cele din urmă, rămâne la latitudinea fiecărui individ să decidă ce se potrivește cel mai bine nevoilor sale. În prezent există opțiuni care pot satisface nevoile celor care fac călătorii mai lungi, precum și pentru cei care au nevoie doar de o mașină pentru drumuri scurte de oraș. Și nu uitați de opțiunile intermediare, de vehiculele hibride, care reprezintă o opțiune foarte bună pentru cei care sunt încă depind foarte mult de combustibilii fosili.