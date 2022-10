Mașina unui lider PSD, filmată în timp ce „sparge” o barieră CFR: „E mașina mea, dar nu eu am fost la volan” VIDEO

Mașina vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Lenuța Titiana Cornea, a fost surprinsă trecând pe lângă barierele închise de cale ferată pe centura municipiului Baia Mare, arată adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, imaginile au fost postate pe un grup de Facebook din Baia Mare - Radare Maramureș. Autorurismul Lenuței Tatiana Cornea, un luxos Mercedes S Class (o astfel de mașină nouă costă peste o sută de mii de euro), condus de un șofer neidentificat încă, a fost surprins în timp ce trecea printre barierele închise de cale ferată, de pe șoseaua de centură din Baia Mare.

Filmarea a apărut sâmbătă pe rețelele sociale și a intrat în atenția autorităților, care fac cercetări pentru a afla cine era la volan.

Titiana Cornea, vicepreședintele CJ Satu Mare, a declarat la Digi 24 că nu se afla la volan. „E mașina mea, da. Dar nu înseamnă că am fost la volan. N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule! Am șofer, am mașină de la instituție. Nu am fost eu la volan”, a declarat Titiana Cornea.

În presa locală, se vehiculează informația conform căreia la volanului Mercedesului S Class în valoare de zeci de mii de euro ar fi fost fiul vicepreședintelui CJ Satu Mare.

Lenuța Titiana Cornea este vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare din septembrie 2022, după retragerea PNL de la guvernarea locală. Ea este și vicepreședinte al PSD Satu Mare și membru în Biroul Permanent al filialei.

Lenunța Cornea este sora social-democratului Florin Cârciu, numit secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în data de 5 ianuarie 2022.