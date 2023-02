O mașină-capcană a explodat într-un oraș din estul Ucrainei. Victima, un fost polițist ucrainean care lucra pentru ocupanții ruși VIDEO

O persoană a fost ucisă în urma exploziei unei maşini-capcană în oraşul Enerhodar, ocupat de ruşi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agenţia TASS, relatează The Guardian.

"Este zgomot în Enerhodar. Cauza exploziei care a răsunat în această dimineaţă în oraş a fost explozia unei maşini. Potrivit datelor preliminare, o persoană a murit în urma atacului terorist. Incendiul a fost stins acum. Echipele pirotehnice verifică prezenţa explozibililor pentru a preveni o nouă explozie", a scris pe Telegram Vladimir Rogov, care este liderul mişcării pro-ruse "Suntem împreună cu Rusia".

Enerhodar este oraşul la periferia căruia se află centrala nucleară Zaporojie.

Zaporojie este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Federaţia Rusă a anunţat că le-a anexat în septembrie anul trecut, dar pe care nu le controlează în totalitate.

As a result of the explosion one person was killed. pic.twitter.com/anXUj38XgK— NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2023