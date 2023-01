O șoferiță care și-a comandat o mașină nouă, pe punctul de a renunța: "Mi-aș dori s-o și folosesc, nu să stau cu ea în service"

Numărul șoferilor din România care conduc mașini electrice a crescut în ultima perioadă. Unul dintre automobilele populare este Dacia Spring, datorită prețurilor mici de achiziție.

Cei care au cumpărat modelul electric de la Dacia își împărtășesc impresiile pe grupuri dedicate. Cei mai mulți se declară mulțumiți, iar unii reclamă diverse probleme.

Ads

O șoferiță care a comandat mașina și urmează să o primească este derutată de experiențele relatate în mediul online și a anunțat că este pe punctul să renunțe la achiziție, după cum a scris pe Facebook.

"Mă țin de vreo 2 luni să scriu postarea asta. Am comandă de Spring care încă nu a venit. Oricum termenul a fost depășit dar nu e problemă, pentru că oricum nu am prins Rabla. Alta e problema mea. Din ce citesc, au fff multe probleme. Eu sincer, parcă aș tinde să mă răzgândesc, dar soțul nu. Eu îmi doresc mașina, dar mai mult mi-aș dori să și merg cu ea, nu să stau cu ea în service sau mai rău, să nu mă pot folosi de ea. Chiar toate au câte ceva?", a întrebat femeia pe grupul Dacia Spring România.

"Lumea întotdeauna își va arăta nemulțumirile, și nu mulțumirile"

Ads

În comentarii, cei mai mulți o asigură că mașina este bună, sfătuind-o să nu se raporteze la problemele reclamate de unii șoferi.

"A mea nu a avut nimic. Este normal să vedeți postări cu ce nu e bun, lumea întotdeauna își va arăta nemulțumirile, și nu mulțumirile."

"22.000 km fără probleme."

"Merge super, este ideală pentru oraș, am deja 30.000km, doar revizie i-am făcut."

"Mașina este una low cost, probleme apar și la Tesla, nu trebuie să vă cramponați de asta. Într-adevăr, calitatea este destul de slabă și sunt unele lucruri care vă pot nemulțumi din start. Am 11.000km și 1 an și 4 luni, nu am avut probleme mari, a apărut odată un blocaj la ștergătorul față când a fost rece, i-a trecut.

Nu poți să nu mai faci copii pentru că se îmbolnăvesc! Dar mașina este ieftină,-cât dai atâta ai! Dacă doriți ceva mai calitativ la preț apropiat va recomand VW e-up sau un SH Nissan, Renault Zoe, etc. Sunt un pic mai scumpe- cu cca 6-7000 euro- dar sunt într-adevăr mai bune calitativ. Dar ORICE mașină va luați, pot apărea probleme și sigur apar cheltuieli, chiar și la mașinile clasice cu motor termic. Este o cheltuială în plus la bugetul familiei. Dacă faceți sub 10000 km/an nu știu dacă vă rentează să vă luați mașina."

Ads

"Eu problema o văd pe partea de service"

"Mașina este ok pentru prețul ei, eu problema o văd pe partea de service."

"Am mașina de 1 an și ceva. Nici o problemă de funcționare. Piticii mei cu scârțâituri și alte rahaturi care pentru unii nu contează. Sunt extrem de mulțumit de randamentul oferit. Dacă nu ești figurant ca mine căruia să îi sune un scaun, să zdrăngăne topedoul sau să i se pară că se zgârie vopseaua prea ușor, mașina e ce trebuie. Personal regret că nu am luat toate 3 mașinile rezervate. Nu ma așteptăm să explodexe așa tare prețul. Puteam să vând două iar a 3-a să îmi rămână gratuit."

"Am făcut cu ea 6500 km în 3 luni fără nici o problemă, oricât de mică. Nici măcar o amărâtă de până nu am făcut. Este o mașinuță bună. Eu sunt mulțumit de ea."

"1 an și 2 luni și da au fost mici probleme care s-au rezolvat într-o juma de zi la service, dar dacă ar fi să-mi iau ceva electric acum, după experiența Spring, având în redere raportul calitate preț, tot Spring aș alege, clar."

Ads

"Am 12.800km și nu am avut nicio problemă. Pentru mine este foarte bună mașina, eu simt doar lipsa reglajului pe înălțime la scaunul șoferului."

"Pe orice grup și forum se postează 90% probleme și modul de rezolvare sau sugestii de rezolvare. Eu de exemplu am mașina din iunie 2022, am parcurși 18.000km, nu am avut niciodată probleme cu mașina, deci sunt foarte mulțumit."

"Am peste 9000 de la sfârșit de august. E minunată!! Și 0 lei consum!"

"Cu primul Spring 37.500km, cu al doilea 2.500km. Nicio problemă. Dacă apar aici probleme la 100 de mașini, vă speriați, reprezintă 1% din mașinile vândute în România, adică una din o sută poate că a avut o problemă care oricum se rezolvă pe garanție. Problema majoră este pentru cele lovite, durează mult până aduc piesele."

"Mașina asta e loterie curată"

"Nu va luați așa ceva. Mașina asta e loterie curată, în sensul că de la mășina nr 1 fabricată până la ultima care s-a livrat, nu veți găsi aceleași piese/ detalii. Dacă are una, lipsește alta. Personal am plătit în 2022 avansul. Mașina a venit în a 3 a zi de Crăciun. Am mers cu ea 2 zile în care am făcut 120 de km.

Ads

A 3 a zi au luat-o pe platformă. În bord era atenție pericol electric și motor pornit, opriți motorul. O săptămână am stat până să îmi spună ce are. S-a dus transformatorul principal sau cum s-o chema. Termen de reparație?! Cel puțin 30 de zile. Astăzi 24 ianuarie mașina încă e la reprezentanță, și nu am niciun răspuns.

A mea a avut o problema gravă. Ok. Dar nu veți găsi piese pentru mașina asta, nimic, 0 barat.

Ca să dai banii și să stai cu ea în service cu săptămânile la fiecare defecțiune, nu e normal.

Cea mai proastă achiziție. Și apoi mai văd și alte probleme care încep să apară la alți proprietari zi de zi.

Pentru cei care vă gândiți să vă luați Spring, doar atât: jucați cu banul pentru ce veți primi!"