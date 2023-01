Ghinionul unor șoferi care și-au cumpărat mașini noi în decembrie: "Am făcut doar vreo 20 km, de la dealer, acasă. A fost luată pe platformă" VIDEO

Tot mai mulți români sunt interesați de achiziționarea unei mașini electrice, iar Dacia Spring rămâne printre cele mai populare, datorită prețului mic.

Dacia Spring este unul dintre modelele care au profitat de creșterea ritmului de producție, marcând un moment important, devenind cea mai vândută mașină din România, pentru a doua oară de la lansarea sa pe piață.

Dacia a înregistrat în ultima lună a anului trecut un record de înmatriculări lunare pentru 2022.

Mulți dintre cei care au cumpărat deja mașina se declară mulțumiți de achiziție și de economiile pe care le fac cu combustibilul.

Unii descoperă diverse probleme. Este cazul relatat de un șofer care a ridicat mașina pe 20 decembrie și după doar câteva săptămâni a ajuns cu mașina la service, după cum a scris pe Facebook.

"Am ridicat-o de la dealer în data de 20 Decembrie"

"Vă prezint Dacia Spring pe care am ridicat-o de la dealer în data de 20 decembrie 2022 și pe care am utilizat-o fără probleme aproximativ 3 săptămâni, după care a afișat mesaj în bord avarie electrică împreună cu martorul baterie și stop.

Am oprit mașina și după câteva minute a dispărut și a funcționat normal. Am făcut programare la service Dacia și am fost programat în data de 12.01.2023 la ora 13:30. În dimineața aceleizile, mașina afișază din nou mesajul la scurt timp după ce am pornit la drum, opresc și o las o vreme, iar mesajul dispare din nou (acestea sunt și secvențele captate în clip), ajung cu ea la service la ora stabilită și baterie 68%, rulaj 615km, aștept să se facă o diagnoză, însă în timpul diagnozei mașina începe să afișeze și alte erori cum ar fi eroare de încărcare, eroare pe care nu o mai văzusem până atunci și refuză să mai pornească.

Se încearcă de către reprezentanții service să o repornească prin diferite metode cum ar fi scoaterea bornei - de la bateria de 12v, verificarea anumitor contacte, mufe etc însă fără succes.

Într-un final ma plictisesc și plec acasă, iar o zi mai târziu revin și găsesc mașina tot cu avarie în față halei de service și sunt înștiințat că au comunicat problema către uzină și urmează să fie discutată într-o ședință, iar ulterior să primească alte indicații."

"Nu am primit o soluție tehnică"

"Între timp toată situația este în stand by și încă nu am primit o soluție tehnică ori un termen de remediere a problemei, ci doar o promisiune verbală că dacă va dura voi primi o mașină de schimb din partea unității service.

Țin să menționez că am ajuns la service cu mașina pe roți, fără eroare afișată în bord la momentul recepției (vezi clip video) iar în urma intervenției cu tester mașina probabil a intrat în ceva mod de avarie și refuză să mai pornească afișând mai multe erori care persistă indiferent cât stă oprită sau cu bateria scoasă", a scris șoferul pe pagina Dacia Spring România.

"Cică defect de fabricație"

În comentarii, câțiva șoferi au relatat experiențe asemănătoare.

"Veștile nu sunt bune pentru tine, din păcate. Eu am primit soluționarea pentru problemă, este vorba de o siguranță la motor, ceva legat de BMS (calculatorul pentru Battery Management System). A fost o provocare pentru cei din service, deoarece nu reușeau să identifice codul piesei, însă astăzi au reușit și au făcut comandă. Cică defect de fabricație. După cum arată lucrurile, se pare că este un lot întreg cu acest defect. Va dura cel puțin 2 săptămâni până vine piesa, din Franța. Între timp am primit mașină de schimb... benzină. Afacere!"

"Ridicată în 06.12.22, defectă în 20.12 la 300 km. Mașina e în service, au zis că este un contactor (are tot avarie electrică), termen de reparație după 6 februarie.'

"Am pățit la fel. Pe în ajunul Crăciunului. Mașină ridicată în 22.12. Am făcut doar vreo 20 km, de la dealer, acasă, serviciu, supermarket. Pe drumul către supermarket a apărut la fel ca și în cazul tău. Am oprit în parcare, cu gândul că poate se resetează când mă întorc. Nu a fost așa. Suplimentar apărea mesajul "Motor pornit. Oprește încărcarea."

Deși motorul nu dădea niciun semn. A fost luată pe platformă și deocamdată nu am primit alt feedback decât faptul că sunt ceva piese care au legătură cu bateria de tracțiune. Posibil să fie acel contactor de care spune colegul. Și la mine tot îl punea, îl lua jos, reseta, dar fără succes. Acum sunt în așteptare, cu mașină termică la schimb. Probabil prin martie primesc vreo veste bună. Mă gândeam că sunt "premiant" cu cei mai puțini km parcurși, dar am citit postarea unui alt posesor care a făcut doar 7 km din parcarea dealer-ului și autoturismul cu aceleași probleme."

"Faceți plângere către ANPC"

"Dragi posesori de Spring,

Dacă în termen de 15 zile nu vi se rezolvă problema, faceți plângere către ANPC.

În urmă unor sesizări (despre faptul că în habitaclul intră resturi vegetale) către ANPC, s-a dispus efectuarea unei expertize extrajudiciare, care a și avut loc pe 10.01.2023, la autovehiculul personal, Spring.

Am câteva filmări incendiare!

"Dacă bagi apă ai apă, dacă bagi napolitane ai napolitane, hai să-i dăm foc și gata" cam asta este părerea avocatului Renault Group.

O să revin după primirea expertizei cu noi detalii. Sper că expertul să fie corect.

Reprezentanții Renault Group au fost foarte, foarte aroganți.

Dacă expertul o să ne de-a dreptate o să fie rechemări masive în service-uri.

NU VĂ RETRAGEȚI PLÂNGERILE DE LA ANPC, chiar dacă într-un final vi se rezolvă problema."