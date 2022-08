Cât de avantajos este un drum cu mașina electrică până în Grecia: ”Poți s-o faci fără nici cea mai mică urmă de emoție”

Jurnalistul auto Mircea Meșter a prezentat, într-o postare pe Facebook, avantajele unei mașini electrice, prezentând detaliile drumului făcut în Grecia.

El a parcurs cu un Hyundai Ioniq 5 peste 2000 de kilometri: București – Halkidiki și retur, pe traseul București – Giurgiu – Sofia – Kulata – Salonic – Polychrono (brațul Kassandra).

Drumul a fost făcut în două zile, prima oprire fiind la granița dintre Bulgaria și Grecia.

”Planurile de încărcare au fost făcute înainte de plecare. De altfel, ăsta este unul dintre lucrurile esențiale pe care trebuie să le ai în vedere când îți cumperi o electrică. Am observat că pentru unii treaba asta e văzută ca un fel de corvoadă organizatorică – drept pentru care îi sfătuiesc cu căldură pe cei mai puțin organizați să se abțină de la trecerea pe electrice deocamdată.”

Pentru planificare, acesta spune că a apelat la aplicațiile Plugshare, A Better Route Planner (ABRP) și a nelipsitului Google Maps.

”Bulgaria stă foarte bine la capitolul stații de încărcare ultra-rapide amplasate pentru mașinile aflate în tranzit (120-150 de kW), în timp ce Grecia stă mult mai prost decât orice țară din Uniunea Europeană la acest capitol. Da, mult mai slab decât România”, mai spune el.

Câteva dintre concluziile jurnalistului:

- Consumul de energie crește cu circa 10% între modurile Eco și Normal

- La viteze mari, adică pe drumuri expres și autostradă, autonomia lui Ioniq 5 este de circa 325 de kilometri pe timp de vară

- La rulare pe șosele, autonomia lui Ioniq 5 este situată undeva între 400 și 450 de kilometri

- Consumul mediu al mașinii pe lungimea celor 2170 de kilometri: 18.6 kWh/100 km

- Costuri totale de încărcare pe întreg traseul dus-întors plus în jur de 500 de kilometri în timpul vacanței din Grecia: 81.1 euro. Adică în jur de 400 lei.

”Concluzia: poți s-o faci fără nici cea mai mică urmă de emoție. Și fără să pierzi timp la încărcări pe traseu. La propriu: zero minute în plus față de anul trecut, când am făcut același traseu cu mașina anterioară. Dar cu costuri mult mai mici”, a mai scris Mircea Meșter pe Facebook.