Șofer care a cumpărat un autoturism cu acte în regulă, oprit în trafic de poliție: "Mi-a fost reținut talonul pentru că mașina era sub sechestru"

Cumpărarea unei mașini la mâna a doua implică diferite riscuri. Autoturismul poate avea defecțiuni ascunse sau mai mulți kilometri decât cei afișați la bord.

Sunt situații și mai grave, când mașina cumpărată este furată sau sub sechestru.

Este cazul relatat de un șofer care a cumpărat mașina cu toate actele în regulă și a fost luat prin surprindere când a fost oprit în trafic de poliție, după cum a scris pe Facebook.

"Întâmpin o problemă legată de actele mașinii și am rugămintea dacă mi se poate oferi puțin ajutor.

Am cumpărat mașina de la o doamnă, am fost și am făcut contract de vânzare-cumpărare și mi-a eliberat fiscalul + cartea si talonul pe care le am primit.

După puțin timp am fost oprit de poliție si mi-a fost reținut talonul pentru că mașina era sub sechestru.

Cum mi-a fost eliberat fiscalul din moment ce a fost sechestru pe mașină?

Din spusele doamnei, ea nu a știut asta, nu a știut nimic de sechestru. Ce pot face eu în acest caz? Nu doresc să stau după doamna respectivă pentru a-și achita datoriile.

A fost pus cu mult înainte ca mașina sa fie vândută, însă doamna nu a primit vreo înștiințare. Din câte mi-au spus cei de la poliție, nu ar fi trebuit ca primăria să ofere fiscalul, eu am fiscalul de la mașină și este luată la mine la primărie în evidență.

Bănuiesc ca nu ar fi trebuit să îi dea voie ca să elibereze fiscal dacă mașina avea sechestru", a scris acesta pe grupul Avocatul online.

"Doamna a săvârșit o infracțiune"

În comentarii, șoferul a primit soluții de la câțiva dintre membrii grupului.

"Solicitați restituirea banilor plătiți cu titlu de preț. Doamna a săvârșit o infracțiune."

"E posibil că sechestrul să fi fost transmis după eliberarea certificatului fiscal liber de sarcini.

Sau e posibil ca doamna să fi știut și a vrut să scape de autoturism.

Momentan nu prea aveți multe opțiuni, dacă nu vrea să colaboreze doamna. Sau cum spus mai sus rezilierea contractului, deși dacă e executare silită o să stați la coadă."

"Puteți formula contestație la executare în calitate de terț de bună credință și să anuleze măsura asiguratorie, pentru că bunul a fost transmis în mod legal față de dumneavoastră.

Termenul e de 15 zile de la data la care ați luat la cunoștință de sechestru."

"Dacă nu vrei să aștepți, stă mașina pe dreapta, altceva nu poți face. Ca să îți primești banii înapoi, aștepți și mai mult, o porcărie, scoți fiscal în regulă, și mașina e sub sechestru, o mizerie românească care te pune pe drumuri."