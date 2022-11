Un prizonier rus a deschis focul asupra militarilor ucraineni. A provocat un masacru: 10 camarazi au fost executați pe loc VIDEO

O filmare care stârnește controverse a fost difuzată vineri, 18 noiembrie, pe rețelele sociale.

Imaginile surprind momentul în care o brigadă de soldați ucraineni încercuiește mai mulți militari ruși aflați în șopronul din curtea unei case devastate.

Rând pe rând, soldații ruși depun armele și ies cu mâinile după cap din magazie, întinzându-se pe burtă.

Un mitralior ucrainean supervizează din poziția culcat întreaga acțiune, fiind pregătit să tragă la orice mișcare suspectă a inamicilor.

O filmare realizată de unul dintre soldați ucraineni arată momentul în care ultimul dintre militari ruși aflați în șopron iese brusc și trage asupra brigăzii ucrainene.

The Russian soldier feigning surrender clearly didn’t care at all about the lives of his fellow soldiers.pic.twitter.com/vQ2sJAuL9x— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022