Programul „masă caldă în școli” ar putea fi extins. Câte unități de învățământ vor beneficia de programul-pilot

Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri, 28 octombrie, mai multe acte normative, printre care o ordonanţă privind majorarea de la 350 la 450 a numărului unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor beneficia de programul-pilot de acordare a unui suport alimentar.

Potrivit Executivului, proiectul de ordonanţă de urgenţă modifică OUG 105/2022 în sensul creşterii numărului de elevi care să beneficieze de programul-pilot de acordare a unui suport alimentar prin majorarea numărului de unităţi de învăţământ preuniversitar de la 350 la 450.

Guvernul mai discută un proiect de lege prin care se aprobă încetarea valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova.

De asemenea, Executivul are pe ordinea de zi un proiect care prevede desemnarea Autorităţii de Supraveghere Financiară ca autoritate competentă pentru a exercita atribuţii de înregistrare, reglementare, supraveghere, investigaţie şi control asupra furnizorilor, distribuitorilor de produs paneuropean de pensii personale (PEPP), precum şi o ordonanţă de urgenţă de modificare a Statutului poliţistului.

Pe agenda şedinţei de Guvern mai figurează o ordonanţă de urgenţă care modifică acte normative privind regimul străinilor în România, în sensul reglementării condiţiilor în care un lucrător străin poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

Un alt proiect de ordonanţă aflat pe ordinea de zi modifică unele acte normative din domeniul pensiilor private, în sensul prevederii posibilităţii alocării activelor fondurilor de pensii Pilon II şi Pilon III în investiţii private de capital (private equity) sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene se află, de asemenea, în discuţia Guvernului. Actul normativ prevede procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România, procedura de calcul în cazul valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul pensiilor militare de stat, procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE, precum şi procedura de contestare a calculului valorii de capital a drepturilor de pensie de transfer ale funcţionarilor UE dobândite în România.

Guvernul mai are pe ordinea de zi şi o ordonanţă potrivit căreia cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile, care în prezent sunt asigurate din fondurile RA-APPS, să fie date de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Un alt act normativ pe agenda Executivului modifică HG nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, fiind prevăzut, printre altele, că, prin excepţie, pentru alimentările efectuate în trimestrul IV, respectiv în perioada 1 octombrie - 15 noiembrie 2022, cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil se depune în intervalul 15 - 30 noiembrie 2022.

Executivul mai are pe ordinea de zi şi aprobarea sau rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale mai multor instituţii: Regia Autonomă "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii; Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României; Compania Naţională Romarm, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei; Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa; Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.; Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi Societatea Complexul Energetic Oltenia, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, şi Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Totodată, pe agendă se află aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil SA, precum şi aprobarea vânzării de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009- 2011, aflate în proprietatea privată a statului şi în custodia Companiei Naţionale a Uraniului, în insolvenţă, către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A., precum şi a formei şi elementelor contractului de vânzare-cumpărare.

Guvernul mai are în vedere un proiect de hotărâre referitor la modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători, dar şi modernizarea/ reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi prevăd aprobarea deschiderii punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav, precum şi alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe.

Executivul mai discută în şedinţa de vineri şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare în cazul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, recunoaşterea Fundaţiei Memorialul Închisoarea Piteşti ca fiind de utilitate publică şi un memorandum privind aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Bibliotecii Naţionale a României.