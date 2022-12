"Veteranul" Mark Williams reușește un break maxim în snooker și intră în istoria sportului VIDEO

Englezul Mark Williams a reușit un break de 147 de puncte în meciul cu Neil Robertson din sferturile English Open.

La 47 de ani și 270 de zile, Mark Williams devine cel mai vârstnic jucător de snooker căruia îi iese un break maxim.

Williams a reușit breakul de 147 de puncte în jocul patru al disputei cu Neil Robertson, într-un moment în care australianul conducea cu 3-0. De altfel, Neil s-a impus cu 5-3 și s-a calificat în semifinale.

Pentru Mark, a fost al treilea break maxim al carierei. Este doar al 21-lea jucător din istorie care reușește cel puțin trei breakuri de 147 de puncte.

Cele mai multe breakuri maxime le are Ronnie O'Sullivan (15), însă englezul nu a mai reușit unul din 2018. John Higgins are 12, iar Stephen Hendry 11.

5.000 de lire sterline va încasa Mark Williams pentru breakul maxim.

Mark Williams becomes the 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 snooker player to make a maximum with this incredible 147 at the English Open 👏#EnglishOpen | @MarkWil147 pic.twitter.com/eOMw508X2Y— Eurosport (@eurosport) December 16, 2022