Moment ilar la Mondialul de snooker: un musafir neinvitat a pătruns în arenă VIDEO

E pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în istoria Campionatului Mondial de snooker.

În foaierul teatrului Crucible din Sheffield a pătruns un porumbel pentru a "urmări" disputa dintre Mark Selby și Yan Bingtao.

Și chinezul a fost surprins de vizita neașteptată, iar comentatorul s-a întrebat dacă porumbelul a plătit bilet.

Have you 𝐄𝐕𝐄𝐑 seen anything like this at the Crucible - there is a pigeon at the snooker! 😱@WeAreWST | #ilovesnooker pic.twitter.com/gMiVhOTG2i— Eurosport (@eurosport) April 22, 2022