Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, s-a confruntat cu o avalanşă de întrebări cu privire la posibila lui demitere, în conferinţa de presă organizată luni, dar tehnicianul a spus că nu se teme de nimeni, nici de o eventuală venire a lui Marius Şumudică, liber de contract după ce s-a despărţit de Malatyaspor.

"Ne aşteaptă un nou meci important, la câteva zile după o deplasare lungă, la Mediaş, sper că am reuşit să ne recuperăm şi vom da totul pentru cele trei puncte. (n.r. - despre faptul că FC Voluntari a stabilit preţul unui bilet la 100 de lei) O sută de lei nu am plătit niciodată, mi se pare un preţ exagerat, fotbalul e făcut pentru oameni, ne-am tot văitat că e pandemie, că sunt fel de fel de alte probleme, dar accesul trebuit făcut pentru toţi oamenii de rând ca să poată să vină la meci. (n.r. - despre Marius Şumudică să-i motiveze pe jucătorii Rapidului).

Eu am vorbit cu Şumi în trecut, oricând doreşte să vină să vorbească cu noi, e uşa deschisă, atât pentru el, cât pentru orice rapidist. Se discută de un an de zile lucrul ăsta (n.r. - înlocuirea lui), atât suporterii noştri, cât şi noi e clar că ne dorim mai mult, chiar dacă într-un an de zile am făcut un salt de vreo 20 de locuri. Am plecat de pe locul 11 în Liga a II-a şi acum suntem pe locul 7, în Liga I.

Ne dorim să dăm mai mult, chiar puteam mai mult, dar poate şi neşansa de multe ori a contat. Am avut mulţi jucători accidentaţi, suspendaţi la ultimele meciuri, a fost totul contra noastră. Sunt o grămadă de antrenori care încearcă, impresari, asta este lumea fotbalului, din păcate, eu atât timp cât sunt la Rapid voi face ceea ce depinde de mine, împreună cu cu jucătorii şi vom da totul pentru a ne juca până la capăt şansa de a intra în play-off. Cât timp voi fi la Rapid nu va exista niciodată un impresar care să negocieze ceva cu Rapid, dacă voi ajunge în altă parte, cu siguranţă mă va reprezenta cineva.

Oricine are susţinere atât timp cât are rezultate. Am o relaţie excelentă atât cu patronul, cât şi cu preşedintele, dar cu siguranţă pe un antrenor, la orice club îl ţin rezultatele. Avem un obiectiv impus la începutul campionatului, poate pe mulţi îi deranjează acel obiectiv, dar era unul realist, ţinând cont că nu am jucat niciun meci acasă, totul a fost prin deplasare.

Ne dorim mai mult, chiar dacă avem obiectivul pe care l-am spus de n ori (n.r. - salvarea de la retrogradare). (n..r - dacă este deranjat de contestatari) În viaţă, când treci prin momente grele, atunci se văd prietenii adevăraţi. Eu, personal, mă uit în oglindă şi ştiu că am făcut tot ceea ce a depins de mine, chiar şi atunci când am greşit - şi eu am greşit, şi jucătorii, dar tot ceea ce greşim vorbim între noi, nu o să auziţi din partea noastră că a greşit x sau y.

Eu mă uit în oglindă şi ştiu că am dat totul pentru echipă şi voi da în continuare. (n.r. - dacă este pregătit să ducă echipa în play-of) Mă simt pregătit să merg până la capăt. To be or not to be. Poate unii se gândesc la Rapidul din 67, poate la Rapidul din 95, poate la Rapidul din 98. Noi venim din Liga a II-a şi dacă mă uit bine suntem echipa cel mai bine clasată dintre noile promovate.

Ne obligă istoria, tradiţia să ne dorim mult mai mult, dar trebuie să o luăm pas cu pas. (n.r. - despre faptul că scaunul de antrenor la Rapid va fi şi mai fierbinte când echipa va juca pe propriul stadion) Punem gheaţă pe el. (n.r. - despre posibilitatea ca Şumudică să vină la Rapid) Nu am teamă de nimeni şi de nimic. Ceea ce am realizat noi, cei care am fost şi în Liga a II-a şi acum, nu ne poate lua nimeni nimic niciodată", a declarat Iosif.

Rapid va juca, marţi, de la ora 19.55, în deplasare, cu FC Voluntari, în etapa a XXV-a a Ligii I.